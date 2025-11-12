به گزارش ایلنا، اصغر خودکار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش گفت: در جریان عملیات‌های اخیر، تعداد چهار نفر از متخلفان که در زیستگاه‌های تالش اقدام به زنده‌گیری سهره طلایی کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، ادوات جرم شامل تور زنده‌گیری، اسپیکر، قفس، فلاش و پرندگان صید شده کشف و ضبط گردید.

وی افزود: بر اساس برآوردهای قانونی، ضرر و زیان وارده بابت هر قطعه سهره طلایی معادل ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال محاسبه شده و متخلفان با تنظیم صورت‌جلسه تخلف تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

خودکار افزود: همچنین در ادامه این اقدامات حفاظتی، تعداد ۱۰ قطعه چکاوک که در عملیات شبانه از متخلفان شکار و صید غیرمجاز کشف و ضبط شده بود، پس از رسیدگی‌های قانونی در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان تالش رهاسازی شد.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی اداره حفاظت محیط زیست در صیانت از گونه‌های ارزشمند پرندگان و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز در منطقه است.

