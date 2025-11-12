رهاسازی ۱۰ چکاوک و دستگیری زندهگیران سهره طلایی در تالش
در پی اجرای عملیاتهای حفاظتی شبانه در شهرستان تالش، مأموران اداره حفاظت محیط زیست موفق به دستگیری چهار متخلف زندهگیری سهره طلایی و کشف ادوات جرم شدند؛ همچنین ۱۰ قطعه چکاوک صید شده از متخلفان شکار غیرمجاز، در زیستگاههای طبیعی این منطقه رهاسازی شد.
به گزارش ایلنا، اصغر خودکار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش گفت: در جریان عملیاتهای اخیر، تعداد چهار نفر از متخلفان که در زیستگاههای تالش اقدام به زندهگیری سهره طلایی کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، ادوات جرم شامل تور زندهگیری، اسپیکر، قفس، فلاش و پرندگان صید شده کشف و ضبط گردید.
وی افزود: بر اساس برآوردهای قانونی، ضرر و زیان وارده بابت هر قطعه سهره طلایی معادل ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال محاسبه شده و متخلفان با تنظیم صورتجلسه تخلف تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
خودکار افزود: همچنین در ادامه این اقدامات حفاظتی، تعداد ۱۰ قطعه چکاوک که در عملیات شبانه از متخلفان شکار و صید غیرمجاز کشف و ضبط شده بود، پس از رسیدگیهای قانونی در زیستگاههای طبیعی شهرستان تالش رهاسازی شد.
این اقدامات نشاندهنده عزم جدی اداره حفاظت محیط زیست در صیانت از گونههای ارزشمند پرندگان و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز در منطقه است.