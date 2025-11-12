توقیف خودروی سواری پژو با 89 میلیون خلافی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این باره گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان تاکستان در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی و رانندگان متخلف، یک دستگاه خودرو سواری پژو 207 را به دلیل تخلفات حادثه ساز متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، خودرو فوق سابقه تعداد متعددی تخلف رانندگی در سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور رادارد و 89 میلیون ریال خلافی در این خصوص ثبت شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه خودرو مورد نظر توقیف و به منظور سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان عامل مهمی در کاهش حوادث رانندگی بوده و بی احتیاطی در رانندگی باعث صدمه به خود و دیگران خواهد شد.

انتهای پیام/