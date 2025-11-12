خبرگزاری کار ایران
جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

توقیف خودروی سواری پژو با 89 میلیون خلافی

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه خودروسواری پژو 207 با 89 میلیون ریال خلافی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این باره گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان تاکستان در راستای اجرای طرح  ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی و رانندگان متخلف، یک دستگاه خودرو سواری پژو 207 را به دلیل تخلفات حادثه ساز متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، خودرو فوق سابقه تعداد متعددی تخلف رانندگی در سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور رادارد و 89 میلیون  ریال خلافی در این خصوص ثبت شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه خودرو مورد نظر توقیف و به منظور سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان عامل مهمی در کاهش حوادث رانندگی بوده و بی احتیاطی در رانندگی باعث صدمه به خود و دیگران خواهد شد.

