به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدرضا شجاعی در هفتاد و هفتمین اجلاس سراسری رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها که در هتل پارک ارومیه برگزار شد، گفت: برگزاری این اجلاس‌ها زمینه‌ساز تعامل، تبادل نظر و توسعه هرچه بیشتر شهرهاست.

وی شوراهای اسلامی شهرها را رکن اصلی مشارکت مردم در اداره امور شهری دانست و افزود: شوراها می‌توانند در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نظارت محلی نقش مؤثری ایفا کنند.

شجاعی یادآور شد: نخستین نشست این دوره از اجلاس در تهران با محوریت موضوع حریم شهرها برگزار شد و پس از جمع‌بندی، بسته پیشنهادی آن به ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها ارسال گردید. به‌دنبال آن، رئیس‌جمهور دستور بررسی و پیگیری این پیشنهادها را به وزیر کشور صادر کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ محیط‌زیست، گفت: توسعه شهری بدون توجه به منابع طبیعی، آبی و اقلیمی هر منطقه به‌هیچ‌وجه پایدار نیست و در هر تصمیمی باید ظرفیت‌های بومی در اولویت قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کشور از مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی برای بررسی مشترک موضوعات توسعه شهری و حفاظت از منابع طبیعی خبر داد و افزود: امروز کمیسیون‌های تخصصی مجمع با دو دستور جلسه برگزار می‌شوند و نتایج آن در بیانیه پایانی اجلاس درج خواهد شد.

شجاعی در پایان با قدردانی از اعضا و دبیران کمیسیون‌ها تصریح کرد: محور تمامی جلسات اخلاق، تعامل و همفکری است تا مجموعه‌ای از بهترین دیدگاه‌ها برای ارائه به نهادهای اجرایی کشور تدوین شود.

گفتنی است؛هفتاد و هفتمین اجلاس سراسری رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها با شعار «شوراها؛ نماد مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نظارت در سطوح محلی» روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان در ارومیه برگزار می‌شود.

