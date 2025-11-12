خبرگزاری کار ایران
یک مقام مسئول خبر داد؛

دو کشته و یک مصدوم در برخورد سه تریلی در جاده بروجرد - اراک

رییس جمعیت هلال‌احمر بروجرد گفت: برخورد سه دستگاه تریلی در جاده بروجرد - اراک دو کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، محمد کرمی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال اعلام حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر لرستان (EOC)، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه بین‌شهری زالیان شهرستان بروجرد به محل اعزام شد. 

وی افزود: در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست دادند که عملیات رهاسازی توسط نجاتگران هلال‌احمر با همکاری آتش‌نشانی انجام شد همچنین یک مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شده است.

 

