به گزارش ایلنا از البرز، در این دیدار که به‌منظور ارائه گزارش عملکرد و بررسی راهکارهای ارتقای استانداردها در استان برگزار شد، آیت‌الله ردایی با قدردانی از تلاش‌های اداره کل استاندارد، البرز را به‌دلیل همجواری با پایتخت، استانی با جایگاه ویژه دانست و تأکید کرد که موفقیت مدیریتی در این استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی اقدامات گذشته در حوزه‌های مختلف، سه توصیه کاربردی برای ارتقای نظام استاندارد در کشور مطرح کرد و گفت: در گام نخست، نظارت‌های سازمان استاندارد باید بر پایه مصلحت و منفعت شهروندان استوار باشد. هرچند الزامات استاندارد در ایران و جهان حداقل‌هایی را تعریف می‌کند، اما تولیدکنندگان نباید به این حداقل‌ها بسنده کنند و باید رویکرد خود را به سمت افزایش کیفیت و جلب رضایت مصرف‌کننده تغییر دهند.

نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «در اقتصاد اسلامی، تولیدکننده منافع مردم را بر سود شخصی مقدم می‌دارد»، افزود: در چارچوب استاندارد اسلامی، تولیدکننده حاضر است برای حفظ کیفیت و سلامت جامعه از بخشی از منافع خود بگذرد تا آسیبی متوجه شهروندان نشود.

آیت‌الله ردایی در توصیه دوم خود بر گسترش «استانداردهای حلال» تأکید کرد و از سازمان ملی استاندارد خواست با اهتمام جدی به توسعه این حوزه، مسیر صادرات به کشورهای اسلامی را هموارتر کند.

وی در سومین توصیه خود با تأکید بر لزوم «نظارت هدایتی» گفت: استاندارد نباید در مسیر تولید مانع‌تراشی کند. بازرسی‌ها باید جنبه راهنمایی و هدایت داشته باشد تا تولیدکنندگان با آرامش و شفافیت فعالیت کنند و از پنهان‌کاری پرهیز شود.

این استاد حوزه‌های علمیه قم و تهران، فرهنگ‌سازی در زمینه استاندارد را عامل بازدارنده تخلف و تدلیس دانست و خواستار حرکت‌های شاخص و نوآورانه در چارچوب «استاندارد اسلامی و حلال» در استان البرز شد.

در این دیدار، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز نیز گزارشی از عملکرد یک‌ساله اداره کل، فعالیت‌های هشت‌ماهه سال جاری و اقدامات انجام‌شده در دوران «دفاع ۱۲ روزه ملی» ارائه کرد.

