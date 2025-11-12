خبرگزاری کار ایران
ضرب و شتم کارشناسان اورژانس هنگام بازگشت از ماموریت در قزوین

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین گفت: در ساعات پایانی روز جمعه 16 آبان‌ماه 1404 کارشناسان اورژانس پایگاه اقبالیه هنگام بازگشت از یک ماموریت اورژانسی، توسط افراد ناشناس مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری درباره این حادثه تلخ گفت: بنابر اظهارات کارکنان اورژانس، در مسیر بازگشت به سمت پایگاه، یک خودروی سواری بدون هیچ دلیل مشخص، با یک شئی به آینه خودروی آمبولانس ضربه زده و آن را شکست. خودرو سپس با سرعت از محل دور شد که در ادامه مسیر دچار واژگونی گردید.

وی افزود: کارشناسان اورژانس بلافاصله برای کمک‌رسانی و بررسی وضعیت پیش‌آمده از آمبولانس پیاده شدند، اما به‌جای همکاری و پذیرش کمک، با رفتار خشونت‌آمیز و حمله فیزیکی و آسیب به آمبولانس از سوی فرد حادثه‌دیده مواجه شدند.

رئیس فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان گفت: در واکنش به این اتفاق تاسف‌بار، دکتر یوسف اکبری، رئیس اورژانس استان قزوین، ضمن محکومیت شدید این اقدام، تاکید کرد:  

اکبری افزود: تنبیه قانونی عاملین چنین رفتارهایی ضروری است و ما خواستار برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با فرد مهاجم هستیم. امنیت کارکنان اورژانس در حین انجام وظیفه باید تضمین شود و تعرض به آن‌ها خط قرمز ماست.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های دریافتی، فرد مهاجم توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و پرونده‌ این حادثه جهت سیر مراحل قانونی در دست بررسی است.

