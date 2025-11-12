معاون اقتصادی استاندار لرستان:
۹ هزار و دویست شغل در سامانه رصد استان ثبت شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹هزار و دویست شغل در سامانه رصد ثبت شدت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه در پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان در سال جاری، اظهارداشت: بر اساس سند توسعه راهبردی استان در سال گذشته مقرر شده ۲۰ هزار و پانصد نفر شغل ایجاد و در سامانه رصد استان به صورت قطعی ثبت گردد و تاکنون نیز باید ۵۰ درصد این آمار در سامانه ثبت شده باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون ۹هزار و ۲۰۰ نفر شغل ایجاد و در سامانه رصد ثبت شده که حدود ۴۵ درصد برنامه تعریف شده است و خوشبختانه آمار قابل پذیرشی میباشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به اینکه اعتبار تسهیلات اشتغالزایی سال جاری اواخر مهرماه پرداخت شده، تصریح کرد: قطعا روند فعلی در ماههای آتی سرعت بیشتری میگیرد.
امیدی افزود: میزان ۱۲۹۰ میلیارد تومن تسهیلات ۷_۱ تبصره ۱۵ قانون بودجه در این راستا بین دستگاههای اجرایی و بانکهای مربوطه توزیع شده و آمار اشتغال ایجاد شده از طریق سامانه رصد قابل پایش و پیگیری است.
وی ادامه داد: آمار اشتغال ایجاد شده در استان در سامانه ملی رصد اشتغال استان ثبت میشوند و از طریق کدملی و…قابل پیگیری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان با اشاره به معرفی ۱۲ رایزن جدید بازرگانی کشور گفت: این افراد در آذرماه به لرستان سفر میکنند و لازم است که هماهنگیهای لازم حضور آنها و معرفی ظرفیتهای صادراتی و فرصت های سرمایهگذاری استان در کشورهای هدف، صورت بگیرد تا در این حوزه نیز به نتایج مطلوب برسیم.