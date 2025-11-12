به گزارش ایلنا، عبدالرضا گلپایگانی امروز چهارشنبه در کنفرانس "مدیریت نوین شهری با رویکرد توسعه پایدار" در سالن همایش‌های شهید سلیمانی دانشگاه لرستان با اشاره به حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه، اظهار داشت: باید اقدامات جدی‌تری برای ارتباط زیباشناسی، طراحی شهری و ایجاد فضاهای باز جمعی با محوریت آب انجام شود.

وی افزود: رفتاری که در سرزمین ایران با منابع آبی داشته‌ایم در بسیاری موارد خوشایند نبوده چرا که تمدن ایرانی مبتنی بر چشمه و قنات است و باید از نیاکان خود بیاموزیم که چگونه قدر این نعمت الهی را می‌دانستند و از آن بهره برداری می‌کردند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به دیرینگی ۶۳ هزارساله سکونت انسان در دره خرم‌آباد افزود: این پیشینه تاریخی یک افتخار بزرگ برای همه ایرانیان است همچنین مساله محیط زیست در شهری با این قدمت یکی از چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های بنیادین برای تحقق توسعه پایدار می‌باشد.

گلپایگانی با بیان اینکه خرم‌آباد در ایران با قلعه شکوهمند فلک‌الافلاک شناخته می‌شود عنوان کرد: در هیچ شهر دیگری از ایران این تعداد چشمه جوشان وجود ندارد و برند واقعی خرم‌آباد نیز همین چشمه‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار دارای سه رکن اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی است افزود: این امانت گران‌بها در خرم آباد از ۶۳ هزار سال پیش به دست مدیران شهری رسیده و پاسداری از آن برای رسیدن به توسعه پایدار شهری بسیار دشوار و حیاتی است.

