رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، تاثیر بسزایی در خدمت به شهروندان دارد

ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، تاثیر بسزایی در خدمت به شهروندان دارد
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، تاثیر بسزایی در خدمت به شهروندان دارد.

به گزارش ایلنا، جلال الدین امیری روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه در نشست بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهرستان رومشکان اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته ۲ هزار میلیارد تومان برای ساخت سه بیمارستان در حال ساخت نیایش خرم آباد، رازی کوهدشت و گهر دورود مصوب شده که تاکنون نیمی از این مبلغ تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این سه پروژه نسبت به قبل ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فعالتر شده‌اند، افزود: با توجه به بدهی انباشته شده دانشگاه و کمبود منابع مالی به دنبال جلوگیری از هدر رفت منابع هستیم. 

وی با بیان اینکه اصلاح چارت سازمانی بیمارستان‌ها منجر به رشد ۳۸ درصدی تخت مصوب جهت اخذ مجوز استخدام و اعتبارات در استان شده است، گفت: تمام منابع فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار دانشگاه باید در راستای ارائه خدمات سلامت به مردم باشد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: پرداخت‌های پرسنلی در راستای رضایتمندی و افزایش انگیزه بین کارکنان به میزان یک هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته است چراکه ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، تاثیر بسزایی در خدمت به شهروندان دارد. 

امیری در خصوص وضعیت بهداشت و درمان رومشکان نیز گفت: ۲ مرکز خدمات جامع سلامت و یک مرکز درمان بستر در این شهرستان فعال است و به غیر از فرسودگی ناوگان آمبولانس ۱۱۵ مشکل حادی وجود ندارد که طی چند ماه آینده نیز این موضوع رفع خواهد شد. 

وی ادامه داد: طبق قانون، تنها مرکز درمان بستر برای رومشکان پیش بینی و فعال شده است و در خصوص ساخت بیمارستان باید مجوز ماده ۲۳ و ردیف اعتباری از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ شود که این اقدام نیازمند کار گروهی و پیگیری مسئولین شهرستان و دانشگاه است.

