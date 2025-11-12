خبرگزاری کار ایران
تأکید معاون سیاسی اجتماعی استانداری بر اجرای طرح ابتکاری تاگ در خوزستان

کد خبر : 1713126
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با تاکید بر بازگشت کتابخانه‌های عمومی به جایگاه اصلی خود به‌عنوان مرجعی معرفتی و فرهنگی، از اجرای طرح ابتکاری تاگ در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حبیب‌اله فضل‌اله‌پور در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی خوزستان در استانداری بر تغییر رویکرد‌های فعلی کتابخانه‌های عمومی تاکید کرد و گفت: تغییر کارویژه‌ها مبتنی بر تعامل موثر، همسو و مبتنی بر مسائل و مبتلابه حوزه‌های عمومی باید تعریف شود.

وی وجود کاستی در مسیر توسعه کتابخانه‌های عمومی را ناشی از عدم ضرورت و یا احساس عدم ضرورت مربوط به کتاب‌خوانی در سطح کشور و ضعف مفرط مدیریت در حوزه دانش، آگاهی و معرفت عنوان کرد و افزود: نظام تربیتی در حوزه کتابخانه‌ای بیان‌کننده یک آینده تلخ و در واقع غیرقابل پیش‌بینی در جهت توسعه کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای طرح «تاگ» در خوزستان، اظهار داشت: در این طرح، کتابخانه‌ها با کارویژه‌های جدیدی تعریف شده‌اند و محل تجمیع آرا و تضارب آرا در حوزه‌های اجتماعی هستند و باعث رشد و توسعه‌یافتگی می‌شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با درخواست از سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی استان برای ارائه طرح جدیدی برای تغییر رویکرد در کارکرد کتابخانه‌ها، تصریح کرد: وظیفه ما ایجاد نظام فرهیختگی و معرفت‌های عمومی در سطح حوزه اجتماعی است.

طرح «تاگ» از طرح‌های ابتکاری استان خوزستان است که به منظور بهره‌گیری از ظرفیت و تجارب مردمی در بخش‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی استفاده می‌شود و نهاد کتابخانه‌های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش محوری در این طرح دارند.

