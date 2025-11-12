خبرگزاری کار ایران
کاهش شدید ورودی سدهای خوزستان با تداوم خشکسالی

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با کاهش شدید ورودی سدها و تداوم خشکسالی در حوزه‌های مختلف استان همراه بوده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی شهبازی در تشریح وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: سال آبی گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های ثبت‌شده در تاریخ خوزستان بود، ورودی سد‌های استان در این مدت نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تفاوت شدت خشکسالی در حوضه‌های مختلف افزود: از ابتدای مهر تاکنون بارش مؤثری رخ نداده است و فشار خشکسالی همچنان بر ذخایر آبی استان وجود دارد.

شهبازی بیان داشت: از ماه دی سال گذشته برنامه‌های مدیریت خشکسالی با تمرکز بر منابع و مصارف تدوین و وظایف دستگاه‌های اجرایی به‌طور مشخص تعیین شد و نتیجه این برنامه‌ها در تأمین آب تالاب هورالعظیم و نخیلات شادگان مشهود است.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد: تأمین آب آشامیدنی در همه شهرستان‌ها اولویت نخست است و طرح‌های لازم برای پایداری آن اجرا شده است، همراهی مردم در صرفه‌جویی و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف، نقش مهمی در عبور از شرایط خشکسالی دارد.

وی می‌گوید: جلسات مدیریت مشارکتی منابع آب با حضور کشاورزان برگزار می‌شود و امیدواریم با اجرای دقیق برنامه‌ها و افزایش بهره‌وری این خشکسالی تاریخی نیز پشت سر گذاشته شود.

