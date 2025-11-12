خبرگزاری کار ایران
فرماندار رودسر خبر داد؛

ایجاد شهرک شیلاتی ۷ هکتاری برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری در اوشیان

فرماندار رودسر از موافقت اولیه برای ایجاد نخستین شهرک شیلاتی این شهرستان با مساحت ۷ هکتار خبر داد و گفت: راه‌اندازی این شهرک، رودسر را به یکی از قطب‌های پرورش و تولید ماهیان خاویاری در استان تبدیل می‌کند.

به گزارش ایلنا از رودسر، امیر مرادی با بیان اینکه رودسر از مهم‌ترین مناطق مستعد پرورش ماهیان خاویاری در گیلان است، اظهار کرد: این شهرستان با بهره‌مندی از ۴۵ کیلومتر نوار ساحلی و امکان استفاده همزمان از آب شور و شیرین، ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه شیلات به‌ویژه تولید ماهیان خاویاری دارد.

وی با اشاره به مصوبات نشست چند ماه گذشته با حضور معاون اقتصادی استاندار افزود: یکی از خروجی‌های مهم آن جلسه، ایجاد شهرک‌های کشاورزی و شیلاتی بود. پس از پیگیری‌های مستمر جهاد کشاورزی شهرستان و اداره شیلات، زمین مناسبی به مساحت ۷ هکتار در منطقه اوشیان شناسایی شد تا برای این طرح اختصاص یابد.

مرادی ادامه داد: پس از تأیید اولیه در منابع طبیعی استان و جهاد کشاورزی، پرونده ایجاد شهرک شیلاتی در کمیسیون‌های وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد و خوشبختانه بر اساس نامه رسمی هیأت مدیره شهرک‌های کشاورزی کشور به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴، موافقت اولیه جهت صدور کمیسیون ماده ۲ صادر شد.

فرماندار رودسر تصریح کرد: به شهرک‌های کشاورزی استان هم ابلاغ شده که ظرف دو ماه مقدمات واگذاری این عرصه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران انجام شود. به محض تکمیل مراحل قانونی، فراخوان برای پذیرش متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش این شهرک در تولید و اشتغال گفت: راه‌اندازی این مجموعه علاوه بر افزایش تولید ماهیان خاویاری، فرصت اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان مرتبط را فراهم می‌کند و می‌تواند سهم شهرستان در زنجیره ارزش آبزی‌پروری را افزایش دهد.

مرادی همچنین صادرات محصولات تولیدی را از اهداف اساسی این طرح دانست و افزود: «بدون تردید با بهره‌برداری از این شهرک، امکان صادرات بخش قابل توجهی از محصولات فراهم می‌شود و رودسر می‌تواند در این حوزه به جایگاه قابل توجهی دست پیدا کند.

فرماندار رودسر در پایان ابراز امیدواری کرد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های متولی، عملیات اجرایی شهرک شیلاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

