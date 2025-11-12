ایجاد شهرک شیلاتی ۷ هکتاری برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری در اوشیان

به گزارش ایلنا از رودسر، امیر مرادی با بیان اینکه رودسر از مهم‌ترین مناطق مستعد پرورش ماهیان خاویاری در گیلان است، اظهار کرد: این شهرستان با بهره‌مندی از ۴۵ کیلومتر نوار ساحلی و امکان استفاده همزمان از آب شور و شیرین، ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه شیلات به‌ویژه تولید ماهیان خاویاری دارد.

وی با اشاره به مصوبات نشست چند ماه گذشته با حضور معاون اقتصادی استاندار افزود: یکی از خروجی‌های مهم آن جلسه، ایجاد شهرک‌های کشاورزی و شیلاتی بود. پس از پیگیری‌های مستمر جهاد کشاورزی شهرستان و اداره شیلات، زمین مناسبی به مساحت ۷ هکتار در منطقه اوشیان شناسایی شد تا برای این طرح اختصاص یابد.

مرادی ادامه داد: پس از تأیید اولیه در منابع طبیعی استان و جهاد کشاورزی، پرونده ایجاد شهرک شیلاتی در کمیسیون‌های وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد و خوشبختانه بر اساس نامه رسمی هیأت مدیره شهرک‌های کشاورزی کشور به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴، موافقت اولیه جهت صدور کمیسیون ماده ۲ صادر شد.

فرماندار رودسر تصریح کرد: به شهرک‌های کشاورزی استان هم ابلاغ شده که ظرف دو ماه مقدمات واگذاری این عرصه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران انجام شود. به محض تکمیل مراحل قانونی، فراخوان برای پذیرش متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش این شهرک در تولید و اشتغال گفت: راه‌اندازی این مجموعه علاوه بر افزایش تولید ماهیان خاویاری، فرصت اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان مرتبط را فراهم می‌کند و می‌تواند سهم شهرستان در زنجیره ارزش آبزی‌پروری را افزایش دهد.

مرادی همچنین صادرات محصولات تولیدی را از اهداف اساسی این طرح دانست و افزود: «بدون تردید با بهره‌برداری از این شهرک، امکان صادرات بخش قابل توجهی از محصولات فراهم می‌شود و رودسر می‌تواند در این حوزه به جایگاه قابل توجهی دست پیدا کند.

فرماندار رودسر در پایان ابراز امیدواری کرد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های متولی، عملیات اجرایی شهرک شیلاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.