پایان تعمیرات ۲۵ هزار ساعته توربین گاز در تاسیسات تقویت فشار خاوران

​به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز، کرم گودرزی افزود: توربین تاسیسات خاوران پس از رسیدن به ساعت حساس تعمیرات، از مدار خارج و در اختیار واحد توربوکمپرسور‌ها و تعمیرات اساسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از انجام کارشناسی‌های دقیق، توربین با استفاده از ابزار‌های تخصصی از جای خود بیرون کشیده و با توربین سرویس‌شده جایگزین شد، در‌نهایت پس از انجام تست‌های عملکردی، واحد فوق استارت و با موفقیت به خط متصل شد تا هیچ‌گونه افت فشاری در مسیر انتقال گاز ایجاد نشود.

گودرزی تاکید کرد: تداوم پایداری انتقال گاز در شرایط حساس فصلی، نتیجه تخصص، تعهد و همکاری همه‌جانبه همکاران در مجموعه منطقه پنج است.

