به گزارش ایلنا، محمدنقی طالبیان عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت محصولات باغی مرکبات در این شهرستان در سال جاری از مرز ۱۴۵ هزار تن بگذرد. این حجم تولید از ۳۷۴۰ هکتار سطح زیر کشت باغات مرکبات شهرستان به دست خواهد آمد.

وی گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که ۳۲۳۱ هکتار از باغات (معادل ۸۶.۴ درصد) به کشت پرتقال اختصاص‌یافته که نشان‌دهنده نقش محوری این محصول در اقتصاد باغداری منطقه است و ۲۸۳ هکتار (معادل ۷.۶ درصد) زیر کشت نارنگی قرار دارد. مابقی سطح (حدود ۲۲۶ هکتار) به سایر ارقام مرکبات مانند نارنج و لیمو اختصاص داده‌شده است.

طالبیان ادامه داد: دستیابی به این حجم تولید در چنین سطحی، نقش چندجانبه‌ای در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و این حجم تولید، سهم عمده‌ای در تأمین سبد میوه خانوارهای ایرانی و حفظ ثبات در بازار داخلی دارد. چرخه کاشت، داشت، برداشت، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و فروش مرکبات، هزاران فرصت شغلی را در منطقه سیمرغ ایجاد کرده است و درآمد حاصل از فروش این محصول، پایه و اساس معیشت تعداد زیادی از خانوارهای روستایی این منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ با اشاره به تمرکز بالای کشت پرتقال در این شهرستان، تأکید کرد: «این حجم از تولید هدفمند، یک فرصت طلایی برای افزایش حضور در بازارهای صادراتی منطقه و کسب درآمد ارزی برای کشور محسوب می‌شود. با برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای بسته‌بندی و بازاریابی هدفمند، می‌توان سهم ایران را در بازارهای جهانی مرکبات افزایش داد.»

کارشناسان حوزه کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با مرکبات را از ضروریات می‌دانند. ایجاد واحدهای تولید کنسانتره، آبمیوه و اسانس می‌تواند ارزش‌افزوده فراوانی برای این حجم از تولید ایجاد کند و وابستگی به فروش محصول خام را کاهش دهد.

بدون شک، دستیابی به رقم برداشت ۱۴۵ هزار تنی مرکبات از سطح ۳۷۴۰ هکتار باغات در سیمرغ، تنها یک آمار نیست، بلکه نمادی از پتانسیل بالای بخش کشاورزی ایران برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی است. حمایت همه‌جانبه از باغداران زحمتکش و برنامه‌ریزی هوشمند برای توسعه زنجیره ارزش مرکبات، از کلیدهای تبدیل این موفقیت به یک مزیت پایدار اقتصادی است.

