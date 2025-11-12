خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست لرستان خبر داد؛

انتخاب سفیدکوه خرم‌آباد به عنوان پایلوت ملی اطفای حریق در زاگرس

کد خبر : 1713041
مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست لرستان گفت: سفیدکوه خرم‌آباد به عنوان پایلوت ملی اطفای حریق در زاگرس انتخاب شده که نشانه‌ای از نگاه ویژه سازمان حفاظت محیط‌ زیست به استان است.

به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه در جمع خبرنگاران، به ضرورت هم‌افزایی میان رسانه‌ها و فعالان محیط زیست اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات امروز در عرصه اطلاع‌رسانی، بازتاب نادرست اخبار محیط زیستی در فضای مجازی است که گاه سبب ایجاد چالش و حاشیه می‌شود، در حالی که هدف اصلی ما باید ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و اطلاع‌رسانی درست و مسئولانه به مردم باشد. 

وی افزود: در همین راستا، به‌زودی کارگاه آموزشی با محوریت سوژه‌یابی نوین و نقش رسانه در حفاظت از محیط زیست، با حضور خبرنگاران و فعالان این حوزه برگزار می‌شود تا ضمن افزایش مهارت گزارش‌نویسی در حوزه محیط زیست، تعامل و صمیمیت بیشتری میان سمن‌ها و اصحاب رسانه شکل گیرد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین از برگزاری یک رویداد مهم دیگر در ماه آینده خبر داد و اضافه کرد: نشست تخصصی مدیریت اطفای حریق در جنگل‌های زاگرس ۱۰ تا ۱۲ آذرماه در خرم‌آباد برگزار می‌شود که طی آن مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست، دبیران تشکل‌های زیست‌محیطی و رابطان اطفای حریق استان‌های زاگرس‌نشین حضور خواهند داشت. 

فرمان‌پور تصریح کرد: سفیدکوه خرم‌آباد به عنوان پایلوت اطفای حریق در زاگرس انتخاب شده و این انتخاب بیانگر توجه ویژه سازمان محیط زیست به اهمیت و ظرفیت‌های لرستان است. در این نشست، تجهیزات جدید اطفای حریق نیز به فعالان محیط زیست، دهیاری‌ها و شوراهای روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده استان تحویل داده می‌شود تا در صورت وقوع حریق، اقدامات لازم سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود. 

وی در ادامه با اشاره به حضور احتمالی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این همایش گفت: امیدواریم خروجی این نشست‌ها نگاه تازه و برنامه‌محور به حفاظت از زاگرس و جنگل‌های لرستان باشد تا بتوانیم در مسیر هوشمندسازی و مدیریت علمی اطفای حریق گام‌های موثرتری برداریم. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تصریح کرد: در جریان این همایش، قرار است تجهیزات اطفای حریق در اختیار دهیاری‌ها، شوراهای روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده و فعالان محیط زیست قرار گیرد تا در زمان بروز حریق، با آمادگی کامل و سرعت عمل بیشتر وارد عمل شوند. 

فرمان‌پور در پایان افزود: حفاظت از محیط زیست تنها با دستور و قانون محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند دل‌های همراه، دستان یاریگر و رسانه‌های مسئول است.

