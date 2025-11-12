به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه در جمع خبرنگاران، به ضرورت هم‌افزایی میان رسانه‌ها و فعالان محیط زیست اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات امروز در عرصه اطلاع‌رسانی، بازتاب نادرست اخبار محیط زیستی در فضای مجازی است که گاه سبب ایجاد چالش و حاشیه می‌شود، در حالی که هدف اصلی ما باید ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و اطلاع‌رسانی درست و مسئولانه به مردم باشد.

وی افزود: در همین راستا، به‌زودی کارگاه آموزشی با محوریت سوژه‌یابی نوین و نقش رسانه در حفاظت از محیط زیست، با حضور خبرنگاران و فعالان این حوزه برگزار می‌شود تا ضمن افزایش مهارت گزارش‌نویسی در حوزه محیط زیست، تعامل و صمیمیت بیشتری میان سمن‌ها و اصحاب رسانه شکل گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین از برگزاری یک رویداد مهم دیگر در ماه آینده خبر داد و اضافه کرد: نشست تخصصی مدیریت اطفای حریق در جنگل‌های زاگرس ۱۰ تا ۱۲ آذرماه در خرم‌آباد برگزار می‌شود که طی آن مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست، دبیران تشکل‌های زیست‌محیطی و رابطان اطفای حریق استان‌های زاگرس‌نشین حضور خواهند داشت.

فرمان‌پور تصریح کرد: سفیدکوه خرم‌آباد به عنوان پایلوت اطفای حریق در زاگرس انتخاب شده و این انتخاب بیانگر توجه ویژه سازمان محیط زیست به اهمیت و ظرفیت‌های لرستان است. در این نشست، تجهیزات جدید اطفای حریق نیز به فعالان محیط زیست، دهیاری‌ها و شوراهای روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده استان تحویل داده می‌شود تا در صورت وقوع حریق، اقدامات لازم سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور احتمالی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این همایش گفت: امیدواریم خروجی این نشست‌ها نگاه تازه و برنامه‌محور به حفاظت از زاگرس و جنگل‌های لرستان باشد تا بتوانیم در مسیر هوشمندسازی و مدیریت علمی اطفای حریق گام‌های موثرتری برداریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تصریح کرد: در جریان این همایش، قرار است تجهیزات اطفای حریق در اختیار دهیاری‌ها، شوراهای روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده و فعالان محیط زیست قرار گیرد تا در زمان بروز حریق، با آمادگی کامل و سرعت عمل بیشتر وارد عمل شوند.

فرمان‌پور در پایان افزود: حفاظت از محیط زیست تنها با دستور و قانون محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند دل‌های همراه، دستان یاریگر و رسانه‌های مسئول است.

انتهای پیام/