آماده‌باش بیش از ۸۰۰ راهدار فارس در عملیات راهداری زمستانی

کد خبر : 1713032
مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای فارس از تکمیل فرآیند‌های آمادگی کامل این اداره کل برای مواجهه با شرایط جوی فصل زمستان ۱۴۰۴ خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، علیرضا امیری   تاکید کرد: راهداران استان از ابتدای فصل پاییز در سراسر محور‌های تحت پوشش، به استقبال عملیات زمستانی رفتند.

‌مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان فارس با اشاره به گستردگی راه‌های استان، اعلام کرد:بیش از ۶ هزار کیلومتر راه در سطح استان نیازمند توجه ویژه در عملیات راهداری زمستانی هستند که سه محور اصلی شیراز-اصفهان، محور شیراز-یاسوج و محور شیراز-بوشهر به‌عنوان راه‌های شریانی اصلی استان در اولویت ارائه خدمات در این عملیات قرار‌گرفته است.

وی در‌خصوص آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی راهداری فارس اظهار داشت: بیش از ۸۲۵ نفر پرسنل راهدار در قالب ۸۲ اکیپ راهداری به همراه ۵۹۳ دستگاه ماشین‌آلات راهداری اعم از تجهیزات، خودرو‌های سنگین، نیمه‌سنگین و سبک، در طول محور‌های ترافیکی و حمل‌و‌نقلی استان فارس در عملیات راهداری زمستانی امسال به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت به‌کاربران جاده‌ای هستند.

‌این مقام مسئول همچنین به اقدامات فعال در محور‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۲۳ دستگاه گشت راهداری در کلیه محور‌های استان فارس به‌منظور ترمیم، بازسازی و بهسازی جاده‌ها، هدایت و کنترل ترافیک و روان‌گردانی حرکت خودرو‌ها و همچنین همیاری و همکاری با مردم در هنگام خرابی خودرو‌ها فعال شده‌اند.

‌امیری به اقدامات زیرساختی پیش از شروع بارش‌ها اشاره کرد و افزود: شناسایی ظرفیت شورا‌ها و دهیاری‌های سطح کشور برای بهره‌برداری حداکثری از ماشین‌آلات موجود در عملیات راهداری راه‌های روستایی، در دستور کار قرار دارد همچنین، فرآیند تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات زمستانی شامل نمک‌پاش‌ها و برف‌خورها پیش از شروع بارش‌ها تکمیل شده و استقرار تدریجی آن‌ها در پایگاه‌های راهداری انجام شده است.

وی با بیان اینکه بررسی مخازن ذخیره سوخت، تمیز کردن آن‌ها و تهیه و تامین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات به میزان کافی و ذخیره‌سازی در پایگاه‌ها انجام شده است، تصریح کرد: تهیه مصالح راهداری زمستانی مصرفی (نمک و ماسه) و دپوی آن‌ها در پایگاه‌های راهداری به میزان مورد نیاز صورت گرفته و ۷۰ پایگاه راهداری در سراسر استان در آماده‌باش کامل برای خدمت و امداد‌رسانی به هم استانی‌های عزیز در سراسر محور‌های فارس هستند.

‌امیری همچنین از اجرای تمهیدات فنی راهداری در سطح جاده‌ها خبر داد و اجرای فعالیت‌هایی نظیر پاکسازی قنو‌ها، دریواسیون و تنظیم بستر دهانه پل‌ها، ریزش‌برداری‌ها، لکه‌گیری و رفع نواقص رویه راه‌ها، تعمیرات گاردریل و حفاظ‌ها، تعمیر و بازسازی تابلو‌ها و علائم، احیاء خط‌کشی‌ها و رفع افتادگی شانه‌ها را از‌جمله اقدامات اجرایی جاری برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان فارس در پایان سخنان خود تصریح کرد: کاربران جاده‌ای می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت www. ۱۴۱. ir، تلفن گویای ۱۴۱ و یا ارسال پیامک به سامانه جامع ۱۴۱ از وضعیت جوی راه‌های کشور مطلع شوند و شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را ثبت کنند تا توسط همکاران مورد بررسی قرار گیرد.

