کاهش ۲.۲ درصدی تلفات حوادث رانندگی در کردستان

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان از کاهش ۲,۲ درصدی آمار تلفات تصادفات رانندگی در کردستان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش ایلنا,  بهزاد غضنفری پور اعلام کرد: در نیمه نخست امسال، ۲۵۶ نفر در حوادث رانندگی محورهای برون‌شهری، درون‌شهری و روستایی استان جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۶۲ نفر) ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

  غضنفری‌پور گفت: از مجموع جان‌باختگان، ۱۹۷ نفر در حوادث برون‌شهری، ۲۹ نفر در درون‌شهری و ۳۰ نفر در جاده‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: تعداد جان‌باختگان در ماه‌های مختلف به‌ترتیب شامل فروردین ۳۱، اردیبهشت ۳۲، خرداد ۴۶، تیر ۳۸، مرداد ۵۰ و شهریور ۵۹ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان همچنین اظهار کرد: در این مدت چهار هزار و ۶۱۷ نفر بر اثر حوادث ترافیکی مصدوم شدند که از این تعداد، سه هزار و ۲۴۵ نفر مرد و هزار و ۲۷۲ نفر زن بوده‌اند.

به گفته وی، آمار مصدومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (چهار هزار و ۲۱۰ نفر) ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

