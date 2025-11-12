کاهش ۲.۲ درصدی تلفات حوادث رانندگی در کردستان

به گزارش ایلنا, بهزاد غضنفری پور اعلام کرد: در نیمه نخست امسال، ۲۵۶ نفر در حوادث رانندگی محورهای برون‌شهری، درون‌شهری و روستایی استان جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۶۲ نفر) ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

غضنفری‌پور گفت: از مجموع جان‌باختگان، ۱۹۷ نفر در حوادث برون‌شهری، ۲۹ نفر در درون‌شهری و ۳۰ نفر در جاده‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: تعداد جان‌باختگان در ماه‌های مختلف به‌ترتیب شامل فروردین ۳۱، اردیبهشت ۳۲، خرداد ۴۶، تیر ۳۸، مرداد ۵۰ و شهریور ۵۹ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان همچنین اظهار کرد: در این مدت چهار هزار و ۶۱۷ نفر بر اثر حوادث ترافیکی مصدوم شدند که از این تعداد، سه هزار و ۲۴۵ نفر مرد و هزار و ۲۷۲ نفر زن بوده‌اند.

به گفته وی، آمار مصدومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (چهار هزار و ۲۱۰ نفر) ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

