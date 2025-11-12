آغاز طرح برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در کردستان
رئیس پلیس راهور کردستان از اجرای طرح ویژه برخورد و تشدید کنترل خودروهای دودزا با هدف کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی ترافیکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ رضا همتیزاده در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به افزایش آلودگی هوا و نقش وسایل نقلیه دودزا در تشدید این معضل، پلیس راهور استان، برنامه ویژهای را برای کنترل و برخورد با خودروهای دارای نقص فنی و فاقد معاینه فنی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در این طرح خودروهایی که دارای نقص فنی محرز یا فاقد معاینه فنی باشند، در جریان کنترلهای میدانی توقیف و پس از رفع نقص امکان ترخیص خواهند داشت.
سرهنگ همتی زاده گفت: در کنار اقدامات کنترلی، دورههای آموزشی برای رانندگان ناوگان عمومی نیز آغاز شده تا با ارتقای فرهنگ رانندگی، از بروز رفتارهای پرخطر و تصادفات کاسته شود.
رییس پلیس راهور کردستان تأکید کرد: پلیس راهور با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، نظارتها و گشتهای خود را در هستههای مرکزی شهرهای استان برای حفظ سلامت شهروندان و کاهش آلودگی هوا تشدید کرده است.