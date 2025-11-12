مجید عربی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا از یزد، با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع دستی و هنرمندان این حوزه، اظهار کرد: صنایع دستی در حقیقت نماد هویت و اصالت هر جامعه‌ای است که توسط هنرمندان آن جامعه حفظ و حراست می‌شود.

وی با بیان این‌که تمام اقشار در برابر حفاظت از هویت و اصالت جامعه خود مسئول هستند، افزود: صنایع دستی جایگاهی ارتزاقی دارد و شرایط باید به گونه‌ای باشد که هنرمندان این حوزه بتوانند با هنر خود معیشت زندگی شان را تأمین کنند.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان یزد در ادامه وجود برخی قوانین دست‌وپا گیر و ناصحیح را از جمله آفت‌های توسعه و تقویت صنایع دستی دانست و بیان کرد: قوانین نادرست در حوزه صنایع دستی نه تنها کمکی به هنرمندان فعال در این حرفه نمی‌کند، بلکه عامل سرخوردگی و تعطیلی برخی کارگاه‌های صنایع دستی در استان یزد و دیگر استان‌های کشور می‌شود.

عربی با بیان این‌که نگاه به صنایع دستی باید اقتصادی و فراگیر باشد، تصریح کرد: اولین گام برای تقویت بازار صنایع دستی، باور درونی هنرمندان و تدوین سناریوهای اقتصادی و فروش توسط فعالین این حوزه است.

وی با اشاره به نقش تسهیل‌گری دولت برای بازارسازی صنایع دستی، تأکید کرد: رویکرد جدید وزارت میراث فرهنگی برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی، هدایت تسهیلات و حمایت‌های دولتی به سمت زیرساخت‌های لازم در این حوزه است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی یزد خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته رصدهایی در خصوص نیاز فعالین صنایع دستی مختلف برای بازارسازی و تقویت هنرمندان این حوزه در استان یزد انجام شده که منجر به سوق دادن تسهیلات برای بهسازی کارگاه و تجهیز هنرمندان به علوم و فنون جدید، شده است.

عربی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که برخی قوانین باید به نفع توسعه و تقویت صنایع دستی مختلف اصلاح شود، گفت: نقش اصحاب رسانه در توسعه صنایع دستی استان یزد اجتناب ناپذیر است.

وی برگزاری جلسات بی تو بی برای بازارسازی صنایع دستی را از جمله راهکارهای مناسب برای افزایش فروش صنایع دستی دانست و بیان کرد: رونق بازار صنایع دستی علاوه بر نقش آفرینی دولت به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سناریوهای بازاریابی توسط هنرمندان صنایع دستی نیاز دارد.

