خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف چهار تن مواد مخدر از قاچاقچیان در شهرستان الیگودرز

کشف چهار تن مواد مخدر از قاچاقچیان در شهرستان الیگودرز
کد خبر : 1712887
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی لرستان از کشف و ضبط چهار تن مواد مخدر در عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس استان از قاچاقچیان در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به جزئیات عملیات موفقیت‌آمیز و مقتدرانه پلیس در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه شهرستان الیگودرز بیان کرد: پس اشراف دقیق اطلاعاتی بر فعالیت‌های شبکه‌ای تعدادی از سوداگران مرگ، ماموران انتظامی الیگودرز با هماهنگی دستگاه قضائی و برنامه‌ریزی چندلایه اطلاعاتی و عملیاتی، در سحرگاه امروز با اقتدار وارد عمل شدند و با سرعت و غافلگیری کامل، اجازه هیچ‌گونه واکنشی را به قاچاقچیان ندادند. 

وی افزود: در این عملیات سنگین، بیش از چهار تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان، هشت قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف، ۲ دستگاه خودرو متعلق به این افراد توقیف شد و پنج قاچاقچی و یک نفر به جرم نگهداری سلاح دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به سختی جغرافیایی منطقه ادامه داد: کوه‌های الیگودرز از مناطق بسیار صعب‌العبور استان محسوب می‌شوند، اما نیروهای انتظامی با اتکا به آموزش‌های حرفه‌ای، روحیه جهادی و توان عملیاتی بالا توانستند ضربه‌ای مهلک بر پیکر باندهای قاچاق وارد کنند. 

سردار هاشمی فر تصریح کرد: پلیس لرستان با قاطعیت و اشراف کامل اطلاعاتی، مسیرهای تردد و فعالیت قاچاقچیان را تحت کنترل دارد و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ