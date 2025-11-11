کشف چهار تن مواد مخدر از قاچاقچیان در شهرستان الیگودرز

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به جزئیات عملیات موفقیت‌آمیز و مقتدرانه پلیس در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه شهرستان الیگودرز بیان کرد: پس اشراف دقیق اطلاعاتی بر فعالیت‌های شبکه‌ای تعدادی از سوداگران مرگ، ماموران انتظامی الیگودرز با هماهنگی دستگاه قضائی و برنامه‌ریزی چندلایه اطلاعاتی و عملیاتی، در سحرگاه امروز با اقتدار وارد عمل شدند و با سرعت و غافلگیری کامل، اجازه هیچ‌گونه واکنشی را به قاچاقچیان ندادند.

وی افزود: در این عملیات سنگین، بیش از چهار تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان، هشت قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف، ۲ دستگاه خودرو متعلق به این افراد توقیف شد و پنج قاچاقچی و یک نفر به جرم نگهداری سلاح دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به سختی جغرافیایی منطقه ادامه داد: کوه‌های الیگودرز از مناطق بسیار صعب‌العبور استان محسوب می‌شوند، اما نیروهای انتظامی با اتکا به آموزش‌های حرفه‌ای، روحیه جهادی و توان عملیاتی بالا توانستند ضربه‌ای مهلک بر پیکر باندهای قاچاق وارد کنند.

سردار هاشمی فر تصریح کرد: پلیس لرستان با قاطعیت و اشراف کامل اطلاعاتی، مسیرهای تردد و فعالیت قاچاقچیان را تحت کنترل دارد و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

