مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:
کارگران در برخی کارگاهها روزی ۱۲ ساعت کار میکنند بدون دریافت اضافهکار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: برخی کارگاهها کارگران را تا ۱۲ ساعت در روز مشغول به کار میکنند، بدون آنکه اضافهکار پرداخت کنند. این مسئله علاوه بر تخلف قانونی، باعث خستگی و افزایش احتمال وقوع حادثه میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، جلسه تخصصی بازرسان کار استان گیلان با حضور علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سرپرست مدیریت روابط کار، سرپرست اداره بازرسی و بازرسان کار استان در اداره کل برگزار شد.
در این نشست، لقمانی با تسلیت درگذشت دو کارگر در حادثه اخیر کارخانه پارسخزر، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و جامعه کارگری، گفت: بروز چنین حوادثی نشاندهنده اهمیت و حساسیت مأموریت بازرسان کار است. اگر بتوانیم حتی یک حادثه را کاهش دهیم، ارزش آن قابل اندازهگیری نیست.
وی با اشاره به کاهش آمار حوادث کار در استان افزود: بر اساس گزارشهای موجود، تعداد حوادث کار از ۱۲۹ مورد در سال گذشته به ۳۸ مورد در هفت ماهه نخست امسال کاهش یافته است. این امر نتیجه تلاش، دقت و پیگیری بازرسان کار استان است که با بازدیدهای مستمر و ارائه تذکرات ایمنی نقش مؤثری در ارتقای ایمنی کارگاهها داشتهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات بازرسان گفت: با وجود محدودیتها در زمینه امکانات، خودرو و مسائل معیشتی، انتظار میرود از ظرفیتهای موجود حداکثر بهرهبرداری شود.
لقمانی با اشاره به حضور استان گیلان در نشست تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به دنبال حادثه معدن طبس برگزار شد، از کسب رتبه دوم گیلان در ارائه راهکارهای کاهش حوادث خبر داد و گفت: در آن نشست پیشنهاد دادیم بر اساس دادههای کمیتههای حفاظت فنی و سایر مراجع مرتبط؛ کارگاههای پرخطر را شناسایی کرده و تمرکز بازرسیها بر این کارگاهها قرار گیرد. اجرای این روش میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث کاری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت کارشناسان در ارائه پیشنهادات و اجرای دقیق برنامههای ابلاغی بازرسی تأکید کرد.
لقمانی با بیان اینکه رعایت حقوق قانونی کارگران باید در اولویت بازرسیها باشد، تصریح کرد: برخی کارگاهها کارگران را تا ۱۲ ساعت در روز مشغول به کار میکنند، بدون آنکه اضافهکار پرداخت کنند. این مسئله علاوه بر تخلف قانونی، باعث خستگی و افزایش احتمال وقوع حادثه میشود.
وی خاطر نشان کرد: بازرسان موظفاند این موارد را در گزارشهای خود به دقت منعکس کنند تا در رسیدگی پروندههای حل اختلاف مورد استناد قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان با قدردانی از تلاشهای بازرسان کار و کارشناسان حوزه روابط کار گفت: تلاش همه ما باید در جهت بهبود ایمنی محیطهای کاری، کاهش حوادث، صیانت از نیروی انسانی و ارتقای کیفیت بازرسیها باشد.
وی تاکید کرد: همکاری و همدلی میان همکاران استانی و ستادی میتواند زمینهساز تحولی مثبت در حوزه بازرسی کار شود.
در پایان این جلسه بازرسان کار استان با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای ۸ ساله مهران اکبرنیا رییس سابق اداره بازرسی کار و سرپرست فعلی مدیریت روابط کار اداره کل قدردانی کردند.