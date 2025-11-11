خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:

کارگران در برخی کارگاه‌ها روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند بدون دریافت اضافه‌کار

کارگران در برخی کارگاه‌ها روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند بدون دریافت اضافه‌کار
کد خبر : 1712863
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: برخی کارگاه‌ها کارگران را تا ۱۲ ساعت در روز مشغول به کار می‌کنند، بدون آنکه اضافه‌کار پرداخت کنند. این مسئله علاوه بر تخلف قانونی، باعث خستگی و افزایش احتمال وقوع حادثه می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه تخصصی بازرسان کار استان گیلان با حضور علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سرپرست مدیریت روابط کار، سرپرست اداره بازرسی و بازرسان کار استان در اداره کل برگزار شد.

در این نشست، لقمانی با تسلیت درگذشت دو کارگر در حادثه اخیر کارخانه پارس‌خزر، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و جامعه کارگری، گفت: بروز چنین حوادثی نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت مأموریت بازرسان کار است. اگر بتوانیم حتی یک حادثه را کاهش دهیم، ارزش آن قابل اندازه‌گیری نیست.

وی با اشاره به کاهش آمار حوادث کار در استان افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، تعداد حوادث کار از ۱۲۹ مورد در سال گذشته به ۳۸ مورد در هفت ماهه نخست امسال کاهش یافته است. این امر نتیجه تلاش، دقت و پیگیری بازرسان کار استان است که با بازدیدهای مستمر و ارائه تذکرات ایمنی نقش مؤثری در ارتقای ایمنی کارگاه‌ها داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات بازرسان گفت: با وجود محدودیت‌ها در زمینه امکانات، خودرو و مسائل معیشتی، انتظار می‌رود از ظرفیت‌های موجود حداکثر بهره‌برداری شود.

لقمانی با اشاره به حضور استان گیلان در نشست تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به دنبال حادثه معدن طبس برگزار شد، از کسب رتبه دوم گیلان در ارائه راهکارهای کاهش حوادث خبر داد و گفت: در آن نشست پیشنهاد دادیم بر اساس داده‌های کمیته‌های حفاظت فنی و سایر مراجع مرتبط؛ کارگاه‌های پرخطر را شناسایی کرده و تمرکز بازرسی‌ها بر این کارگاه‌ها قرار گیرد. اجرای این روش می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث کاری داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت کارشناسان در ارائه پیشنهادات و اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی بازرسی تأکید کرد.

لقمانی با بیان اینکه رعایت حقوق قانونی کارگران باید در اولویت بازرسی‌ها باشد، تصریح کرد: برخی کارگاه‌ها کارگران را تا ۱۲ ساعت در روز مشغول به کار می‌کنند، بدون آنکه اضافه‌کار پرداخت کنند. این مسئله علاوه بر تخلف قانونی، باعث خستگی و افزایش احتمال وقوع حادثه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بازرسان موظف‌اند این موارد را در گزارش‌های خود به دقت منعکس کنند تا در رسیدگی پرونده‌های حل اختلاف مورد استناد قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان با قدردانی از تلاش‌های بازرسان کار و کارشناسان حوزه روابط کار گفت: تلاش همه ما باید در جهت بهبود ایمنی محیط‌های کاری، کاهش حوادث، صیانت از نیروی انسانی و ارتقای کیفیت بازرسی‌ها باشد.

وی تاکید کرد: همکاری و همدلی میان همکاران استانی و ستادی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در حوزه بازرسی کار شود.

در پایان این جلسه بازرسان کار استان با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های ۸ ساله مهران اکبرنیا رییس سابق اداره بازرسی کار و سرپرست فعلی مدیریت روابط کار اداره کل قدردانی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ