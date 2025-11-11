فوت و مجروح شدن ۳ نفر در انفجار کپسول گاز خودروی نیسان در بندرگز
فرمانده انتظامی بندرگز گفت: بر اثر حادثه انفجار کپسول گاز خودروی نیسان در این شهرستان یک نفر فوت و دو نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ مهدی مهدوینیا اظهار کرد: متاسفانه بر اثر انفجار کپسول گاز خودروی نیسان در جایگاه سوخت نوکنده شهرستان بندرگز یک نفر جان باخت و دو نفر دیگر مجروح شدند.
وی ادامه داد: این حادثه ساعتی پیش در جایگاه سوخت نوکنده شهرستان بندرگز به وقوع پیوست.
فرمانده انتظامی بندرگز با اشاره به غیرعمدی بودن این حادثه، گفت: علت حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است.