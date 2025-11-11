خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با برپایی مجمع انتخاباتی؛

«محمدابراهیم عصارزاده» رئیس هیئت بدمینتون استان قزوین شد

«محمدابراهیم عصارزاده» رئیس هیئت بدمینتون استان قزوین شد
کد خبر : 1712830
لینک کوتاه کپی شد.

در مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون استان قزوین، محمد ابراهیم عصارزاده با کسب 20 رأی، برای مدت چهارسال به ریاست این هیئت برگزیده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این مجمع عصر امروز با حضور «فریبا مددی» نایب‌رییس فدراسیون بدمینتون و «ندا پاک‌دامن» سرپرست اداره ورزش و جوانان استان در محل اداره ورزش برگزار  شد.

در آغاز این مجمع از بین هفت نامزد اولیه و با انصراف چهار نفر رقابت به سه نفر محدود شد. در ادامه و پیش از ارائه برنامه‌ها «مرتضی مؤمن‌پور» نیز از رقابت کنار کشید و از نامزدی «عصارزاده» حمایت کرد.

در نهایت رأی‌گیری میان دو نامزد نهایی «سید امیر سیاهپوش» و «محمد ابراهیم عصارزاده» انجام شد که در نتیجه عصارزاده با کسب 20 رأی به عنوان رئیس جدید هیئت بدمینتون قزوین انتخاب شد.

سوابق و انتظارات از رئیس جدید

محمد ابراهیم عصارزاده که علاوه بر سمت مدیریت منطقه سه شهرداری قزوین، سابقه نیابت ریاست هیئت والیبال استان را نیز در کارنامه دارد. وی دارای سابقه‌ای درخشان در عرصه‌های مدیریت ورزشی و شهری است.

با توجه به ارتباطات و توانمندی‌های مالی و اجرایی وی، انتظار می‌رود عصارزاده بتواند با جذب حمایت‌های مالی لازم، افق روشنی را برای توسعه و ارتقای ورزش بدمینتون در استان قزوین ترسیم کند.

در پایان این جلسه، اعضای هیئت رئیسه به صورت سرپرست معرفی شدند تا در جلسه‌ای فوق‌العاده، اعضای اصلی هیئت رئیسه مشخص شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ