«محمدابراهیم عصارزاده» رئیس هیئت بدمینتون استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این مجمع عصر امروز با حضور «فریبا مددی» نایب‌رییس فدراسیون بدمینتون و «ندا پاک‌دامن» سرپرست اداره ورزش و جوانان استان در محل اداره ورزش برگزار شد.

در آغاز این مجمع از بین هفت نامزد اولیه و با انصراف چهار نفر رقابت به سه نفر محدود شد. در ادامه و پیش از ارائه برنامه‌ها «مرتضی مؤمن‌پور» نیز از رقابت کنار کشید و از نامزدی «عصارزاده» حمایت کرد.

در نهایت رأی‌گیری میان دو نامزد نهایی «سید امیر سیاهپوش» و «محمد ابراهیم عصارزاده» انجام شد که در نتیجه عصارزاده با کسب 20 رأی به عنوان رئیس جدید هیئت بدمینتون قزوین انتخاب شد.

سوابق و انتظارات از رئیس جدید

محمد ابراهیم عصارزاده که علاوه بر سمت مدیریت منطقه سه شهرداری قزوین، سابقه نیابت ریاست هیئت والیبال استان را نیز در کارنامه دارد. وی دارای سابقه‌ای درخشان در عرصه‌های مدیریت ورزشی و شهری است.

با توجه به ارتباطات و توانمندی‌های مالی و اجرایی وی، انتظار می‌رود عصارزاده بتواند با جذب حمایت‌های مالی لازم، افق روشنی را برای توسعه و ارتقای ورزش بدمینتون در استان قزوین ترسیم کند.

در پایان این جلسه، اعضای هیئت رئیسه به صورت سرپرست معرفی شدند تا در جلسه‌ای فوق‌العاده، اعضای اصلی هیئت رئیسه مشخص شوند.

