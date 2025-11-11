دانشگاه شیراز میزبان اجلاس بینالمللی ایرانشناسان می شود
بیشاز ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان، طی روزهای ۲۶و۲۷ آبانماه، در اجلاس بینالمللی ایرانشناسان در دانشگاه شیراز حضور خواهند یافت.
به گزارش ایلنا، دبیر علمی بخش شیراز اجلاس بینالمللی ایرانشناسان، با اشاره به حضور بیشاز ۵۰ ایرانشناس برجسته از ۲۱ کشور جهان در این رویداد، این گردهمایی را نماد علاقهمندی جهانی به مطالعه و پاسداشت میراث تمدنی ایران توصیف کرد و گفت: از ۲۴ تا ۲۸ آبانماه شاهد یک رویداد علمی و فرهنگی در کشور هستیم که دو روز آن (در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آبانماه) در شیراز ترتیب یافته است و با حضور نزدیک به ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان شامل: ایتالیا، یونان، عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا، بلغارستان، ارمنستان و بنگلادش برگزار خواهد شد.
سعید حسامپور، با بیان اینکه ایران تنها یک سرزمین جغرافیایی نیست؛ بلکه گهواره تمدنی است که فرهنگش مرزها را درنوردیده، افزود: این اجلاس بستری برای تعمیق گفتوگوی تمدنها، ارائه تصویری دقیق از ایران و وحدت اندیشهها در مسیری صلحآمیز و سازنده است.
رئیس مرکز حافظشناسی تأکید کرد: انتخاب محور «حافظ و ایرانشناسی» در برگزاری دوروزه این اجلاس در شیراز هوشمندانه و نمادین است؛ چراکه حافظ شیرازی بهعنوان یکی از تابناکترین چهرههای فرهنگ ایران، قرنهاست از مرزهای ایران گذشته و به یکی از ستونهای ایرانشناسی در جهان تبدیل شده است.
وی در ادامه به مزایای برگزاری این اجلاس در دانشگاه و استان فارس اشاره کرد و یادآور شد: این رویداد بینالمللی موجب ارتقای جایگاه علمی دانشگاه شیراز، توسعه گردشگری علمی و فرهنگی، و ایجاد فرصتهای نوین برای همکاریهای علمی بینالمللی خواهد شد. این گردهمایی فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای بینظیر تاریخی، گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان فارس بهعنوان مهد تمدن ایرانزمین به جهانیان است.
حسامپور اعلام کرد: آیین گشایش و نخستین نشست علمی اجلاس بینالمللی ایرانشناسان، صبح دوشنبه ۲۶ آبانماه از ساعت ۸ در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. میزگرد تخصصی «ایرانشناس» نیز در ISC در همان روز برگزار میشود. همچنین در بعدازظهر روز ۲۶م آبان، میزگرد تخصصی با محوریت «کوروش» با حضور استادان برجسته تاریخ در تخت جمشید برنامهریزی شده است و در روز ۲۷م آبان، دومین نشست علمی و آیین پایانی این اجلاس (از ساعت ۸ تا ۱۲) در تالار فجر دانشگاه شیراز برنامه ریزی شده است. طی این دو روز، میهمانان این اجلاس از اماکن مختلف گردشگری و جاذبههای مختلف شیراز نیز بازدید خواهند کرد.
وی ضمن قدردانی از دستاندرکاران این رویداد، اعلام کرد: اجلاس بینالمللی ایرانشناسان با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، انجمن ایرانشناسی، استانداری فارس، شهرداری شیراز، مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC، ادارهکل میراث فرهنگی و گردشگری فارس، مرکز حافظشناسی و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و جمعی دیگر از سازمانها برگزار خواهد شد و ورود برای عموم علاقهمندان در نشستهای علمی این رویداد که در دانشگاه شیراز ترتیب یافته است، آزاد خواهد بود.