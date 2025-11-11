دامداران بخاطر شیوع بیماری ها از جابجایی غیرضروری دام ها خودداری کنند
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که دامداران بخاطر شیوع بیماری های مشترک بین دام و انسان از هرگونه هرگونه جابهجایی غیرضروری دام خودداری کرده و قرنطینه ۱۵ روزه دامهای تازه وارد نیز با حفظ فاصله ۳۰ متری را رعایت کنند.
به گزارش ایلنا از باشت، "جهانبخش رنجبر" در گفت و گو با رسانه ها گفت: دامداران، نظافت و ضدعفونی مستمر جایگاه دام با استفاده از مواد ضدعفونیکننده مجاز و همکاری با تیمهای واکسیناسیون را مدنظر داشته باشند.
وی با بیان اینکه بیماری تب برفکی بین انسان و دام مشترک نیست، از شهروندان می خواهیم فرآوردههای خام دامی را فقط از مراکز مجاز تهیه کنند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با فرا رسیدن فصل پاییز و سرد شدن هوا، بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کمین انسانها است و در این فصل، چون مهاجرت پرندگان آبزی را داریم، ممکن است بسیاری از آلودگی ها از طریق این پرندگان منتقل شوند.
رنجبر افزود: به روستاییان، مرغداری های گوشتی و خانوارهای عشایر توصیه میکنیم که مسائل بهداشتی، قرنطینه ای و امنیت زیستی را رعایت کنند تا از خطر بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در امان باشند و دچار خسارت مالی نشوند.
وی گفت: در پاییز، کیفیت مراتع و علوفههای سبز به سرعت کاهش پیدا میکند و کاهش پروتئین خام و افزایش فیبر نامحلول در علوفههای خشک باعث میشود قابلیت هضم خوراک کم شده و دامها احساس سیری زودرس پیدا میکنند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: به دلیل نم و رطوبت زیاد، احتمال کپکزدگی و فساد علوفهها بیشتر میشود و مصرف علوفه کپکزده باعث بیاشتهایی، اسهال، یا حتی مسمومیت در گوسفند و بز میشود.
رنجبر گفت: شروع فصل پاییز و سرمای هوا، زمینهساز افزایش شیوع بیماریهای ویروسی در دام و طیور شده و رعایت اصول بهداشتی میتواند نقش مهمی در پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از این بیماریها داشته باشد.
به گزارش ایلنا، حدود یک میلیون و 300 هزار دام سبک در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.