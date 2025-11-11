مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس خبرداد؛
آغاز سیوسومین هفته کتاب در فارس با بیش از ۱۱۰۰ برنامه فرهنگی
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس با اشاره به آغاز سیوسومین هفته کتاب از ۲۴ آبانماه، گفت که در این هفته بیش از ۱۱۰۰ برنامه فرهنگی و کتابمحور در ۲۷۶ کتابخانه عمومی استان برگزار میشود.
فیروزی با اشاره به وجود ۲۷۶ کتابخانه عمومی و ۳۰۴ نقطه خدمت در استان فارس افزود: این استان از نظر زیرساخت کتابخانهای جزو پیشتازان کشور است و برنامههای هفته کتاب فرصت مناسبی برای تجلی فعالیت یکساله کتابخانهها به شمار میرود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس گفت: شعار امسال هفته کتاب «بخوانیم برای ایران» است و نهاد کتابخانههای عمومی کشور به ۱۲ برگزیده نشان افتخار اهدا خواهد کرد.
وی افزود: روز چهارشنبه هفته آینده، مراسم روز کتابدار در فارس برگزار میشود و همزمان سه کتاب مورد تقریظ رهبر معظم انقلاب در تهران رونمایی خواهد شد که یکی از آنها متعلق به فارس و کتاب «خانم ماه» است. این کتاب خاطرات همسر شهید شیرعلی سلطانی را روایت میکند و تاکنون ۱۵ بار تجدید چاپ شده است.
فیروزی تاکید کرد که در سه سال گذشته ۳۱ کتابخانه عمومی در فارس افتتاح شده و طی یک سال اخیر ۱۱ کتابخانه جدید نیز به مجموعه اضافه شده است. نسل جدید کتابخانهها، پس از بازسازی و افتتاح کتابخانه شهید دستغیب، با استقبال گسترده مردم مواجه شده و هماکنون این کتابخانه حدود ۱۰ هزار عضو دارد.
وی با اشاره به همکاری شهرداری شیراز افزود: در یک سال گذشته، ۵۶ درصد به زیرساختهای کتابخانهای شیراز افزوده شده و این روند به ویژه در مناطق محروم ادامه دارد. تلاش شده عدالت در توزیع کتابخانهها رعایت شود و استقبال مردم انگیزه ادامه مسیر را افزایش داده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس از افتتاح کتابخانه «فال اسیری» تا پایان امسال خبر داد؛ این کتابخانه با مساحت ۱۶۰۰ مترمربع در بلوار جانبازان احداث شده و نخستین کتابخانه کشور است که از فناوری هوش مصنوعی بهره میبرد.
وی افزود: دو بخش جدید با عنوان «امانت اشیاء» و «خِرَدمندان» ویژه بازنشستگان در این کتابخانه طراحی شده است.
فیروزی تاکید کرد که کتابخانهها به عنوان نهاد مکمل تربیتی برای نوجوانان عمل میکنند و در خدمت مدارس هستند. هماکنون بیش از سه هزار نفر از اتباع خارجی در شیراز خدمات کتابخانهای دریافت میکنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس گفت: منابع جدید در کتابخانههای استان در سال جاری ۱۲ درصد رشد داشته که بالاترین میزان در کشور است و تأمین منابع تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: منابع مالی کتابخانهها از محل نیمدرصد درآمد شهرداریها، کمک خیرین و حمایت دولت تأمین میشود و در فارس ۴۳۰ کتابدار و همکار ستادی فعالیت دارند.
فیروزی اعلام کرد که طی یک سال اخیر، زیرساخت کتابخانهای در شیراز ۵۶ درصد و در سطح استان ۱۱.۳ درصد رشد داشته است. هماکنون بیش از ۳۵۰۰ امانت کتاب در ماه در فارس انجام میشود و توسعه زیرساختها زمینهساز گسترش فرهنگ مطالعه است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس افزود: از ۱۲۶ شهر استان، ۱۸ شهر فاقد کتابخانه عمومی هستند و برای هفت شهر پروژههای جدید با کمک خیرین و دولت در حال ساخت است. پروژه کتابخانه مرکزی لار پس از ۱۶ سال، کمتر از ۱۰ روز دیگر تحویل داده میشود و از بزرگترین کتابخانههای جنوب کشور به شمار میآید.
فیروزی درباره طرحهای ویژه عشایر گفت: چهار طرح کتابخوانی عشایر رونمایی شده و تاکنون ۱۵ اردوی کتابخوانی برگزار شده است. مرحله سوم آن سوم آذر در داراب آغاز خواهد شد. طرح «آب و کتاب» و «سفیر کتاب برای عشایر» نیز در حال اجراست و کتابها به ۵۴۰ مدرسه عشایری ارسال میشود.
فیروزی افزود: هفته کتاب از شهر اوز آغاز میشود و آیین افتتاح با حضور معاون وزیر ارشاد برگزار خواهد شد. اوز برای دو سال متوالی به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شده است و تمام زیرساختهای کتابخانهای آن با کمک خیرین ساخته شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس خبر داد: بیش از ۶۵ آیین رونمایی کتاب در هفته کتاب برگزار خواهد شد. از جمله برنامهها میتوان به سومین شب «بزم واژهها»، برنامه «مشق کتاب»، مسابقه کتابخوانی نوجوانان، زنگ کتابخوانی در مدارس، جشن خانواده کتابداران، محفل ادبی «افق با کتاب»، رونمایی از کتاب «خانم ماه» و پادکست «رادیو کتاب فارس» اشاره کرد.