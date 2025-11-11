دبیر رویداد ملی رسانهای «هما» خبر داد؛
تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد رسانهای «هما» تا 30 آبان
دبیر رویداد ملی رسانهای «هما» از تمدید مهلت ارسال آثار به این رویداد تا 30 آبانماه 1404 خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمداحسان مفیدیکیا امروز در نشستی خبر با اهالی رسانه که در سالن جلسات جمعیت هلالاحمر استان قزوین برگزار شد، گفت: این رویداد با هدف ترویج روایتهای امیدبخش از صحنههای امداد، مقاومت و ایثار در بحرانهایی چون جنگ 12 روزه و با مشارکت 31 استان کشور برگزار میشود.
وی بر عمومی بودن فراخوان «هما» تاکید کرد و افزود: تمامی هنرمندان، دانشجویان، روزنامهنگاران و مردم میتوانند آثار خود را در قالبهای عکس، پوستر، فیلم کوتاه 112 ثانیهای و پادکست به پایگاه homame.ir ارسال کنند.
مشاور رسانهای رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه این بار نوبت مردم و هنرمندان است تا از فداکاریهای بیادعایی روایت کنند که در سایه بحرانها ماندند، گفت: نخستین رویداد ملی رسانهای «هما» فراخوانی گسترده را برای تمام کسانی که روایتگری از همدلی و ایثار در بحرانها را در سینه دارند، اعلام کرده است.
مفیدیکیا اضافه کرد: ما به دنبال ثبت آن نگاههای انسانی و صحنههای مقاومتی هستیم که دوربینهای رسمی موفق به ثبت آن نشدند. جنگ 12 روزه، نمونهای از این صحنهها بود.
به گفته وی، این جشنواره تنها به هرمندان حرفهای محدود نیست. هر شهروندی با یک گوشی هوشمند، یک ایده ناب و یک داستان میتواند شرکت کند. روایتهای تصویری، ویدیویی و شنیداری، سه مسیر برای بیان این داستانها هستند.
دبیر رویداد ملی رسانهای «هما» با یادآوری اینکه این رویداد با حمایت هلال احمر در سراسر کشور در حال برگزاری است، گفت: در این رویداد کارگاههای آموزشی رایگان نیز به عنوان برنامههای جنبی جشنواره برای توانمندسازی شرکتکنندگان برگزار میشود.