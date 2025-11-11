خبرگزاری کار ایران
صیانت از حقوق کارگران از اولویت‌ های اصلی دولت است

فرماندار رشت با تأکید بر جایگاه ارزشمند قشر کارگر در توسعه اقتصادی کشور، گفت: صیانت از حقوق کارگران و توجه به سلامت و رفاه آنان از اولویت‌های اصلی دولت و مدیریت شهرستان است.

به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر گیلان با قدردانی از زحمات جامعه کارگری، اظهار کرد: کارگران ستون اصلی تولید و پیشرفت کشور هستند و حمایت از آنان وظیفه‌ای همگانی است. من افتخار می‌کنم که در کنار نمایندگان این قشر شریف برای تحقق حقوق قانونی و ارتقای شرایط کاری آنان تلاش کنم.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های کارگری، افزود: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که کارگر، کارفرما و دولت در مسیر مشترکی حرکت کنند. ما در فرمانداری رشت آماده‌ایم با هماهنگی نهادهای مرتبط، زمینه‌های بهبود وضعیت کار و زندگی کارگران را فراهم کنیم.

فرماندار رشت همچنین بر لزوم ارتقای خدمات درمانی و سلامت کارگران تأکید کرد و گفت: سلامت نیروی کار از شاخص‌های اصلی پیشرفت جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا کارگران در محیطی ایمن و سالم فعالیت کنند. این موضوع از اولویت‌های مدیریتی شهرستان خواهد بود.

میرغضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حمل‌ونقل کارگران، خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از جامعه کارگری، مقرر شده است هماهنگی لازم با شهرداری رشت برای بررسی امکان اختصاص خط واحد مشخص برای سرویس‌های ایاب‌وذهاب انجام شود تا در صورت فراهم شدن شرایط، بخشی از مشکلات تردد کارگران برطرف شود.

وی در پایان با تقدیر از تعامل مثبت خانه کارگر گیلان، تصریح کرد: ارتباط مستمر و گفت‌وگوی سازنده میان مجموعه فرمانداری، نمایندگان مردم و تشکل‌های کارگری، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در حوزه اشتغال و رفاه کارگران خواهد بود.

