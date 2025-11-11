به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، قدرت‌الله ولدی روز سه‌شنبه بیستم آبان ماه در بازدید از طرح هادی روستای کپر جودکی در جمع خبرنگاران، با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن، بخشداران و دهیاران فعال شهرستان، اظهار کرد: بنیاد مسکن یکی از ادارات فعال و پای‌کار شهرستان است که با هماهنگی کامل با معاونت عمرانی فرمانداری و بخشداری شیروان در اجرای طرح‌های روستایی همکاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ سه روستا در شهرستان بروجرد به عنوان روستاهای دارای طرح ملی معرفی شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به روستای کپرجودکی، معروف به روستای گردشگری لک‌ها، اشاره کرد. امسال در این روستا ۴۵۰۰ مترمربع سنگ‌فرش اجرا شده و ۴۵۰۰ مترمربع دیگر نیز تا پایان سال آینده اجرا می‌شود که در مجموع حدود ۸ میلیارد تومان هزینه دربر خواهد داشت.

فرماندار ویژه بروجرد از تلاش دهیاران و شوراهای روستایی در بهبود وضعیت عمرانی و بهداشتی روستاها قدردانی کرد و افزود: دهیاران ما با نظارت بخشداران، اعتبارات دهیاری‌ها را در راستای عمران و آبادانی روستاها هزینه می‌کنند. در روستای کپرجودکی نیز با بهره‌گیری از مصالح سنتی و همکاری مردم، جلوه‌ای زیبا و بومی از توسعه روستایی شکل گرفته است.

ولدی با اشاره به اهمیت نظافت و حفظ محیط روستاهای گردشگری تأکید کرد: روستای کپرجودکی یکی از مقاصد گردشگری استان است که هر سال میزبان بازدیدکنندگان از شهرها و استان‌های مختلف است. لازم است اهالی روستا در حفظ نظافت و بهداشت محیط بیش از پیش همکاری کنند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی بخشداران، بنیاد مسکن و معاونت عمرانی، الحاق اراضی جدید به محدوده روستاها تنها بر اساس ضوابط قانونی انجام می‌شود و با هرگونه ساخت‌وساز خارج از محدوده مصوب برخورد قانونی خواهد شد. اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با خرید و فروش زمین‌های کشاورزی کلاس یک و دو، به اراضی حاصلخیز شهرستان آسیب بزنند.

معاون استاندار لرستان ادامه داد: در مناطق حاشیه‌ای شهر بروجرد از جمله گلدشت نیز اقدامات اداری و قانونی در حال انجام است و هرگونه تغییر کاربری یا الحاق باید از مسیر قانونی و کارشناسی‌شده صورت گیرد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

ولدی بیان کرد: امید می‌رود با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و نمایندگان مردم، تا پایان سال آینده تمامی طرح‌های هادی و بازنگری محدوده‌های عرفی ۵۳ روستای شهرستان تعیین تکلیف شوند.

پایان آسفالت‌ریزی بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع از معابر روستایی بروجرد

پویا تابعی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان نیز در این بازدید، اظهار کرد: از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع از معابر روستایی بروجرد با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان آسفالت شده است و عملیات اجرایی در ۱۲ روستای دیگر باقی مانده است.

وی با قدردانی از همراهی فرماندار بروجرد و نمایندگان مردم در مجلس افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم بر اساس قانون، طرح‌های هادی را در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان به سرانجام برسانیم.

تابعی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که ظرف یکی تا دو سال آینده، همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان بروجرد از اجرای طرح هادی بهره‌مند شوند تا شاهد توسعه متوازن، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی باشیم.

