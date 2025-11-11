خبرگزاری کار ایران
تعیین سه شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های قضایی در اهواز

رئیس اداره دامپزشکی اهواز از تعیین سه شعبه ویژه در مجتمع‌های قضایی عمومی این شهرستان برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با امور دامپزشکی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید مرتضی قریشی گفت: این اقدام در پی مکاتبات مستمر با دادستانی عمومی و انقلاب اهواز و با هدف ارتقاء دقت و سرعت در بررسی تخلفات و جرائم حوزه دامپزشکی صورت گرفته است.

قریشی در ادامه افزود: شعب مذکور مسئول رسیدگی به پرونده‌هایی در زمینه سلامت دام‌ها، تولیدات دامی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی و سایر موضوعات مرتبط با دامپزشکی خواهند بود.

وی با تأکید بر اهمیت این تصمیم، گفت: تشکیل این شعب ویژه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود نظم قضایی در حوزه دامپزشکی ایفا کرده و زمینه حمایت بیشتر از حقوق شهروندان و تولیدکنندگان بخش دامپروری را فراهم آورد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه غیرمجاز دام یا فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم از طریق شعب ویژه صورت گیرد.

 

