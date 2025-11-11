۵۸ درصد تالاب شادگان خشک شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، موسی مدحجی اظهار کرد: با توجه به پایان سال آبی و نبود بارش، امسال تالاب‌های خوزستان از مهرماه تاکنون بدترین شرایط آبی را داشته‌اند. اکنون تنها در انتظار بارندگی آن هم در آذرماه هستیم.

وی با اشاره به وضعیت تالاب بین‌المللی شادگان افزود: نیاز آبی تالاب شادگان در شرایط خشکسالی، یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون مترمکعب است که بر اساس اعلام وزارت نیرو در شش ماهه دوم سال آبی یعنی از فروردین تا پایان شهریور امسال، ۴۱۹.۹۸ میلیون مترمکعب و در مجموع سال آبی هم ۶۹۲.۶۱ میلیون مترمکعب آب به این تالاب اختصاص داده شده است.

رئیس اداره احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: این ارقام در مقایسه با حق‌آبه تالاب شادگان در شرایط خشکسالی، حدود ۵۰.۴ درصد است یعنی بر اساس اعلام وزارت نیرو، ۵۰ درصد حق‌آبه این تالاب اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس پایش تصاویر ماهواره‌ای، در پایان شهریور میزان آب موجود در تالاب شادگان ۴۲ درصد بوده است و اختلاف حدود ۸ درصدی بین رقم میزان حق‌آبه تخصیص داده‌شده از سوی وزارت نیرو با این رقم وجود دارد.

مدحجی با اشاره به تبعات خشکسالی و تنش آبی گفت: در حال حاضر ۵۸ درصد تالاب در بخش آب شیرین، آب ندارد و بخش‌های جنوبی و غربی تالاب هم که شیب بالاتری دارند، تقریبا خشک هستند.

وی اضافه کرد: چندین پروژه برای مدیریت و نگهداشت آب و جلوگیری از ورود آب شور دریا به قسمت شیرین تالاب اجرا شده است. ساخت سه سازه جدید نیز برای جلوگیری از خروج آب آغاز شده است.

