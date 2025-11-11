خبرگزاری کار ایران
در ۲۴ ساعت گذشته صورت گرفت؛

مراجعه هزار و ۱۰۰ بیمار با مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی خوزستان

کد خبر : 1712701
مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، هزار و ۱۰۰ نفر با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی استان مراجعه کردند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مصیب رفیعی‌پور امروز سه‌شنبه با اشاره به وضعیت تداوم آلودگی هوا اظهار کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به ۸ صبح روز گذشته ۱۹ آبان، رکورد مراجعه‌کنندگان قلبی تنفسی غیرعفونی به مراکز درمانی در پی آلودگی هوا در یک روز را شکستیم.  

وی افزود: در این روز بیشترین تعداد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها در سال، با مراجعه هزار و ۱۰۰ بیمار منتسب به آلودگی‌ها را داشتیم.

رفیعی پور گفت: ۱۵۰ بیمار از این تعداد معادل ۱۳ درصد مراجعه‌کنندگان کودک بوده‌اند. بیشترین مراجعه‌کنندگان هم در اهواز و سوسنگرد بوده‌اند.

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه با اشاره به ادامه روند آلودگی هوا، تصریح کرد: امیدی به خاموشی هورالعظیم نیست، آتش زدن مزارع نیشکر هم در این روز‌ها آغاز شده است و فعالیت صنایع نیز همیشه ادامه داشته است. در این شرایط، راهکار‌هایی که تاکنون برای کنترل آلودگی در پیش گرفته شده، موثر نبوده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات تصریح کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا از ابتدای امسال تاکنون، به صورت مستمر بیماران منتسب به آلودگی هوا به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. در تیرماه روند مراجعه افزایش ۱۷ درصدی و در آبان افزایش ۲۵ درصدی در این خصوص داشتیم. البته در برخی ماه‌ها در سوسنگرد افزایش ۵۰ درصدی داشتیم.

رفیعی‌پور ادامه داد: این آمار به جز افراد زیادی است که به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند یا آسیب می‌بینند، اما علامت‌دار نمی‌شوند. باید توجه شود علائم آلودگی هوا در طولانی‌مدت بروز پیدا می‌کند.  

وی افزود: ممکن است رادیکال‌های موجود در آلودگی هوا علائم تنفسی نداشته باشند، اما در خون اثر بگذارند یا به سرطان تبدیل شوند. همچنین ممکن است منجر به مشکلات تنفسی و ریوی شوند، اما فعلا علائم آن بروز پیدا نکند.

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: با این روند، همانطور که شاهد افزایش بروز سرطان در کودکان بوده‌ایم در دیگر بیماری‌ها هم آمار، افزایشی و بسیار بد خواهد بود.

وی افزود: در این شرایط باید مواجهه مردم با این شرایط کاهش یابد، اما متاسفانه روند برخورد با آلودگی‌ها در حالت عادی شدن است.  

