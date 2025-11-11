به گزارش ایلنا از رشت، باحکم محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در مراسمی، حوریه رستم‌زاده به‌عنوان سرپرست اداره‌کل پست استان گیلان معرفی و از خدمات محمدحسین هوشنگی قدردانی شد.

سعید شریف‌زاده عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های محمدحسین هوشنگی، مدیرکل پیشین پست گیلان، خواستار حمایت همه مدیران و مسئولان استان از برنامه‌های توسعه‌ای این بخش شد.

وی افزود: با توجه به پایان مأموریت آقای هوشنگی، تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت بانوان توانمند و مجرب، حرکت رو به جلوی این استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

حوریه رستم زاده دکتری مدیریت منابع انسانی دارد و به مدت ۶ سال رئیس اداره پست شهرستان لاهیجان بود.

