به گزارش ایلنا از رشت، مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان اعلام کرد:در پی پیگیری‌های جدی و مستمر مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان، کلیه مطالبات معوقه دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه‌های طرف قرارداد مربوط به سال ۱۴۰۳ به همراه مطالبات دو ماه نخست سال جاری (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴) کاملاً تسویه و پرداخت شد.

فرید حبیبی رودسری، مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان اظهار کرد: این اقدام مهم مالی نشان از عزم راسخ این مدیریت برای عمل به تعهدات خود دارد و گام بلندی در راستای تداوم و ارتقای کیفیت ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان عزیز تامین اجتماعی در استان گیلان است.

بر اساس این گزارش، مبلغی بالغ بر ۲هزارو هشتصد و پنجاه میلیارد ریال بابت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مبلغی حدود یکهزار و سیصد و پنجاه میلیارد ریال بابت مطالبات داروخانه‌های سراسر استان واریز گردید.

مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه این پرداخت گسترده، گواهی بر تعهد سازمان تامین اجتماعی در تسویه سریع‌تر مطالبات و زمینه‌ساز ارایه خدمات درمانی باکیفیت‌ به جامعه بیمه‌شدگان خواهد بود گفت: تامین به‌موقع منابع مالی برای دانشگاه علوم پزشکی و شبکه داروخانه‌ها، نقش مستقیمی در استمرار چرخه درمان و دسترسی آسان‌تر بیماران به دارو و خدمات پزشکی ایفا می‌کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان در ادامه با تقدیر از همکاری‌های سازنده دانشگاه علوم پزشکی، جامعه داروسازی استان، سایر شرکای اجتماعی و طرفهای قرارداد افزود:این موفقیت، حاصل همکاری و تعامل سازنده بین مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان با همه مراکز طرف قرارداد استان است که بی‌تردید در تثبیت و تقویت نظام سلامت استان گیلان تاثیر گذار خواهد بود.

