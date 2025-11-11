ابوالقاسم فقیری، نویسنده، پژوهشگر و روزنامهنگار شیرازی درگذشت
ابوالقاسم فقیری، نویسنده، پژوهشگر و روزنامهنگار پیشکسوت شیرازی امروز سهشنبه در سن ۸۸ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم فقیری که متولد سال ۱۳۱۶ بود، از چهرههای ماندگار استان فارس و از پیشگامان حوزه فرهنگ مردم به شمار میرفت.
وی از نخستین افرادی بود که در زمینه جمعآوری داستانها، متلها، مثلها، آداب و رسوم مناطق مختلف فارس تلاش گستردهای انجام داد.
از این نویسنده و پژوهشگر برجسته فارس، آثاری همچون «باورهای مردم فارس»، «آداب و رسوم نوروزی در فارس» و «سیری در ترانههای محلی»، «قصههای مردم فارس»، «بازیهای مردم فارس»، «عروسی در فارس» و «واسونکهای شیرازی» به جا مانده که از نخستین آثار در زمینه فرهنگ مردم محسوب میشوند.
فقیری علاوه بر آثار پژوهشی، در حوزه داستاننویسی نیز آثاری از خود به جا گذاشته که از جمله آنها میتوان به «مردی که به حراج رفت»، «بارونی»، «با خودم در راه»، «اجاق کور»، «خانه خانه خودمان»، «ننه پیرزن و عمو نوروز»، «آهو بچه خواب من» و «حکایاتی از کوچه ایام هفته» اشاره کرد.
این پژوهشگر ۸۸ ساله تا واپسین روزهای عمر در محافل فرهنگی حضوری پویا و ارشادی داشت.