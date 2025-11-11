تداوم هوای پایدار پاییزی تا اواسط هفته/ وزش باد گرم در دو روز آینده
مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم هوای پایدار و افزایش نسبی دما تا اواسط هفته آینده در گیلان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: هوای صاف و آفتابی تا اواسط هفته آینده مهمان گیلانی هاست.
دادرس افزود: مه صبحگاهی و وزش باد گرم از مهمترین پدیدههای جوی در دو روز آینده است.
وی گفت: وزش باد گرم به ویژه در مناطق کوهستانی، افزایش نسبی دما را هم در پی خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: وضعیت دریا در روزهای آینده برای فعالیتهای دریانوردی و صیادی مناسب است.