مدیران خودرو
تداوم هوای پایدار پاییزی تا اواسط هفته/ وزش باد گرم در دو روز آینده

تداوم هوای پایدار پاییزی تا اواسط هفته/ وزش باد گرم در دو روز آینده
مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم هوای پایدار و افزایش نسبی دما تا اواسط هفته آینده در گیلان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: هوای صاف و آفتابی تا اواسط هفته آینده مهمان گیلانی هاست.

دادرس افزود: مه صبحگاهی و وزش باد گرم از مهم‌ترین پدیده‌های جوی در دو روز آینده است.

وی گفت: وزش باد گرم به ویژه در مناطق کوهستانی، افزایش نسبی دما را هم در پی خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: وضعیت دریا در روز‌های آینده برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی مناسب است.

 

