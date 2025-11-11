خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه:

زنگ خطر بی آبی در کرمانشاه/ بیش از نیمی از سدهای استان خالی هستند

زنگ خطر بی آبی در کرمانشاه/ بیش از نیمی از سدهای استان خالی هستند
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۲.۵ درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه خالی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  بهرام درویشی  با اشاره به ظرفیت یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی سدهای استان کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۷.۵ درصد از ظرفیت سدهای استان معادل حدود ۶۳۹ میلیون مترمکعب پُر بوده و مابقی ظرفیت سدها معادل حدود ۷۰۶ میلیون مترمکعب خالی است.

وی ادامه داد: آورد سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۴) تاکنون نیز حدود ۶۰ میلیون مترمکعب بوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، هم میزان ذخیره و هم میزان آورد سدهای کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش قابل توجهی داشته که ناشی از شرایط کم‌بارشی است.

درویشی یادآور شد: در حال حاضر هیچکدام از سدهای کرمانشاه در شرایط سرریز قرار ندارند.

وی با بیان اینکه مشخص نیست این شرایط کم‌بارشی تا چه زمانی ادامه داشته باشد، تاکید کرد: حتی اگر در ادامه سال آبی بارش‌های مناسبی داشته باشیم، باز هم کم بارشی ابتدای پاییز جبران نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: در چنین شرایط نیازمند مدیریت منابع آبی و حفظ ذخیره موجود سدهای استان هستیم.

