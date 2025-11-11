خبرگزاری کار ایران
۱۹ شهر خوزستان در وضعیت آلودگی هوا قرار گرفت

در حالی‌که شاخص آلودگی در برخی شهرهای خوزستان به مرحله «بسیار ناسالم» رسیده، هنوز واکنشی جدی از سوی متولیان محیط‌زیست و نمایندگان استان دیده نمی‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه، ملاثانی با شاخص ۲۴۰ و دشت آزادگان با ۲۰۶ در وضعیت «بنفش و بسیار ناسالم» قرار گرفتند. این یعنی نفس کشیدن در این مناطق عملاً توصیه نمی‌شود.

اهواز نیز با عدد ۱۸۹، کارون ۱۸۴، بندر ماهشهر ۱۸۱، آغاجاری ۱۷۶ و چند شهر دیگر از جمله هویزه، شوشتر، خرمشهر، آبادان و دزفول در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارند. در کنار این‌ها، پنج شهر دیگر از جمله هفتکل، لالی، امیدیه، اندیکا و رامهرمز نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده‌اند.

با این وجود، آنچه در فضای عمومی خوزستان کمتر احساس می‌شود، حضور مؤثر دستگاه‌های مسئول در مدیریت این شرایط است. نه از طرح‌های فوری و موثر کاهش آلودگی خبری است و نه از توضیحی روشن درباره اقدامات برطرف کننده این پدیده تهاجمی.

به نظر می‌رسد آسمان خوزستان سال‌هاست منتظر تصمیمی جدی‌تر از تشکیل جلسه و انتشار بیانیه است. مردمی که هر روز با غبار، دود و هشدار زندگی می‌کنند، دیگر از رنگ شاخص‌ها نمی‌پرسند؛ فقط می‌خواهند روزی بتوانند نفس بکشند بی‌آنکه نگران سلامتی‌شان باشند.

در دو روز گذشته فضای عمومی خوزستان به انتقاد از سفر رئیس سازمان محیط زیست با هزینه‌های گزاف به کشور برزیل پرداخته و فعالان این حوزه می‌پرسند: وقتی خوزستان نفس‌های آخرش را می‌کشد، سفر طبیبان محیط‌زیست بجای عراق که منشأ این فاجعه است، به کشوری دوردست چه معنایی دارد؟  

