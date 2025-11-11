خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس اعلام کرد:

هیچ ساخت‌وساز غیرمجازی در حریم باغ ارم شیراز مشاهده نشد

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس از عدم مشاهده ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم باغ ارم شیراز خبرداد.

به گزارش ایلنا،  صادق زارع از بررسی بازدید میدانی کارشناسان این اداره‌کل از محدوده‌های سه‌گانه‌ی حریم باغ جهانی ارم خبر داد و گفت: در پی انتشار برخی اخبار و گزارش‌ها در فضای مجازی مبنی بر انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بلندمرتبه‌سازی در اطراف این اثر جهانی، تیم کارشناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از محل بازدید کرد و نتایج بررسی‌ها نشان داد که هیچ‌گونه تخلفی در محدوده‌های حساس حریم درجه یک و دو مشاهده نشده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس اظهار کرد: بر اساس ضوابط مصوب، حداکثر ارتفاع مجاز در حریم درجه یک ۹‌.۵و در حریم درجه دو ۱۲.۵ متر است و بررسی‌ها نشان داد کلیه ساخت‌وسازهای موجود در این محدوده‌ها با این ضوابط مطابقت دارند.

وی افزود: اختلاف ارتفاع حدود دو متر در برخی ساختمان‌ها مربوط به ضوابط حریم قدیمی است که پیش‌تر تا ۱۴ متر ارتفاع را مجاز می‌دانستند.

زارع با اشاره به محدوده‌ی حریم درجه سه تصریح کرد: در این بخش، ساخت‌وسازها طبق ضوابط بازنگری‌شده‌ی طرح تفصیلی شهر شیراز انجام می‌شود و معمولاً ارتفاع ساختمان‌ها در این محدوده به شش طبقه می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای که در شمال‌غربی میدان علم مشاهده می‌شوند، خارج از سه حریم مصوب باغ ارم قرار دارند و ارتباطی با ضوابط حفاظتی این اثر ثبت جهانی ندارند.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس  تأکید کرد: حفاظت از حریم آثار تاریخی، به‌ویژه آثار جهانی همچون باغ ارم، از اولویت‌های اصلی میراث فرهنگی فارس است و هرگونه ساخت‌وساز در محدوده‌های مجاز، تحت نظارت دقیق کارشناسان انجام خواهد شد.

