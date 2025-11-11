رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج:
خدمات تلفن و اینترنت این شهر بهصورت تمامفیبر نوری ارائه میشود
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج، از اجرای گسترده طرح فیبر نوری در معابر شهری با همکاری شهرداری و شرکت مخابرات استان البرز خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، خدمات تلفن و اینترنت در کرج بهصورت تمامفیبر نوری ارائه شده و سرعت پهنای باند دستکم دو برابر خواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز، رحیمی در جلسه نود و چهارم کمیسیون عمران شورای شهر که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری کرج از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۲۲۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح شهر اجرا کرده و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه این طرح در نظر گرفته است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، طی دو سال آینده تمامی خدمات تلفن شهری کرج بر مبنای فیبر نوری ارائه خواهد شد و کابلها، ادوات مسی، کافو و پستهای مخابراتی از سطح شهر جمعآوری میشود. با اجرای کامل این طرح، سرعت اینترنت در کرج بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل، توسعه خدمات جانبی اینترنت و بهرهمندی شرکتها از زیرساخت فیبر نوری را از دیگر مزایای این طرح دانست و ادامه داد: دسترسی شهروندان و بنگاههای اقتصادی به این فناوری، یکی از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی شهری است. در این راستا، شرکت مخابرات استان درخواست حدود ۵۰۰ کیلومتر حفاری با عرض ۱۰ و عمق ۴۰ سانتیمتر در معابر محلات شهر را مطرح کرده که باید با مدیریت دقیق شهرداری کرج انجام شود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت تعامل دوجانبه میان شهرداری و شرکت مخابرات گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون عمران، شرکت مخابرات موظف است عملیات حفاری را در معابر تازه آسفالتشده با رعایت کامل دستورالعملها و محدودیتهای موجود انجام دهد. همچنین اولویتبندی اجرای پروژه باید بر پایه نیازهای واقعی شبکه معابر صورت گیرد و برنامه زمانبندی دقیق طرح پیش از آغاز اجرا به شهرداری ارائه شود تا پروژه بدون ایجاد اختلال در عبور و مرور شهری پیش برود.