بیش از ۹۸ هزار جلد سند مالکیت در چهارمحال و بختیاری صادر شد
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری از صدور ۹۸ هزار و ۴۱۷ فقره سند مالکیت در مناطق روستایی و شهری استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرشید ریاحی اظهارداشت: از این تعداد، ۷۸ هزار و ۶۶۶ جلد سند مربوط به واحدهای روستایی و ۱۹ هزار و ۷۵۱ جلد سند مربوط به واحدهای شهری بوده است.
وی با اشاره به روند صدور اسناد در سال جاری افزود: تاکنون هزار و ۴۹۶ جلد سند روستایی و هزار و ۱۳۲ جلد سند شهری در سال جاری صادر شده که این روند با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صورت گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری بر اهمیت سند مالکیت در تثبیت حقوق قانونی مالکین تأکید کرد و گفت: صدور سند مالکیت علاوه بر افزایش امنیت حقوقی مالکان، زمینه بهرهمندی از تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری مطمئن و جلوگیری از اختلافات ملکی را فراهم میسازد.
ریاحی خاطرنشان کرد: همکاری مستمر با اداره ثبت اسناد و املاک استان نقش مؤثری در تسریع روند صدور اسناد و تحقق اهداف توسعهای بنیاد مسکن داشته است.