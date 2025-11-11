بیش از ۹۸ هزار جلد سند مالکیت در چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش ایلنا، فرشید ریاحی اظهارداشت: از این تعداد، ۷۸ هزار و ۶۶۶ جلد سند مربوط به واحدهای روستایی و ۱۹ هزار و ۷۵۱ جلد سند مربوط به واحدهای شهری بوده است.

وی با اشاره به روند صدور اسناد در سال جاری افزود: تاکنون هزار و ۴۹۶ جلد سند روستایی و هزار و ۱۳۲ جلد سند شهری در سال جاری صادر شده که این روند با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری بر اهمیت سند مالکیت در تثبیت حقوق قانونی مالکین تأکید کرد و گفت: صدور سند مالکیت علاوه بر افزایش امنیت حقوقی مالکان، زمینه بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری مطمئن و جلوگیری از اختلافات ملکی را فراهم می‌سازد.

ریاحی خاطرنشان کرد: همکاری مستمر با اداره ثبت اسناد و املاک استان نقش مؤثری در تسریع روند صدور اسناد و تحقق اهداف توسعه‌ای بنیاد مسکن داشته است.

