مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین:

سهم دولت در ایجاد اشتغال در استان قزوین کمتر از 10 درصد است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: ببش از 90 درصد از اشتغال ایجاد شده در استان توسط بخش خصوصی شکل گرفته است و نقش بخش دولتی در اشتغالزایی استان کمتر از 10 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر خلیلی خواه، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن تاکید بر نقش نرخ مشارکت اقتصادی بر کاهش میزان بیکاری در استان اظهار داشت: استان قزوین با نرخ مشارکت اقتصادی 45 درصدی در سال 1404، حدود 4 درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

 وی در ادامه افزود: سهم اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی بیانگر توان بالای اشتغالزایی بخش خصوصی در استان است ، به طوری که بیش از 44 درصد از شاغلین استان در بخش خدمات و بیش از 39 درصد از شاغلین استان در بخش صنعت و بیش از 16 درصد شاغلین در استان قزوین در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: در مجموع، در سال های 1403 وشش ماهه  اول 1404 ،  ببش از 90 درصد  از اشتغال ایجاد شده در استان توسط بخش خصوصی شکل گرفته است و نقش بخش دولتی در اشتغالزایی استان کمتر از 10 درصد بوده است.

وی در مورد نرخ بیکاری استان بیان کرد: در شش ماهه اول سال 1404،  میزان نرخ بیکاری استان 6/4 درصد بوده است که نسبت به میانگین کشوری با 7/4 درصد در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. 

