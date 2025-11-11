سهم دولت در ایجاد اشتغال در استان قزوین کمتر از 10 درصد است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر خلیلی خواه، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن تاکید بر نقش نرخ مشارکت اقتصادی بر کاهش میزان بیکاری در استان اظهار داشت: استان قزوین با نرخ مشارکت اقتصادی 45 درصدی در سال 1404، حدود 4 درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

وی در ادامه افزود: سهم اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی بیانگر توان بالای اشتغالزایی بخش خصوصی در استان است ، به طوری که بیش از 44 درصد از شاغلین استان در بخش خدمات و بیش از 39 درصد از شاغلین استان در بخش صنعت و بیش از 16 درصد شاغلین در استان قزوین در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: در مجموع، در سال های 1403 وشش ماهه اول 1404 ، ببش از 90 درصد از اشتغال ایجاد شده در استان توسط بخش خصوصی شکل گرفته است و نقش بخش دولتی در اشتغالزایی استان کمتر از 10 درصد بوده است.

وی در مورد نرخ بیکاری استان بیان کرد: در شش ماهه اول سال 1404، میزان نرخ بیکاری استان 6/4 درصد بوده است که نسبت به میانگین کشوری با 7/4 درصد در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.

