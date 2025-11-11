به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد بدون درنظر گرفتن اصول ایمنی و ضوابط قانونی، اقدام به رهاسازی نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راه‌ها می‌کنند که این اقدام علاوه بر ایجاد خطر برای رانندگان و کاهش ایمنی عبور و مرور، موجب خدشه به سیمای بصری محورهای مواصلاتی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای مستمر طرح پاکسازی و زیبا‌سازی محورهای استان افزود: یکی از تاکیدات مهم استاندار البرز، ارتقای سیما و منظر راه‌ها به‌ویژه در محورهای پرتردد از جمله آزادراه تهران–کرج–قزوین است. بر همین اساس، نیروهای راهداری به صورت منظم نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری پسماندهای رها شده در طول محورهای استان اقدام می‌کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز همچنین گفت: کمیته‌ای تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه در این اداره‌کل تشکیل شده و بازدیدهای میدانی مستمر برای شناسایی نقاط آلوده و برنامه‌ریزی جهت بهبود منظر راه در دستور کار قرار دارد.

باقرجوان خاطرنشان کرد: براساس ماده ۷ قانون ایمنی راه‌های کشور، تخلیه هرگونه نخاله، زباله و مصالح ساختمانی در حاشیه راه‌ها ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی به‌عمل خواهد آمد.

