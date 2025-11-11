خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخلیه نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راه‌ها پیگرد قانونی دارد

تخلیه نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راه‌ها پیگرد قانونی دارد
کد خبر : 1712455
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز اعلام کرد با افرادی که اقدام به تخلیه نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راه‌ها می‌کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد بدون درنظر گرفتن اصول ایمنی و ضوابط قانونی، اقدام به رهاسازی نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راه‌ها می‌کنند که این اقدام علاوه بر ایجاد خطر برای رانندگان و کاهش ایمنی عبور و مرور، موجب خدشه به سیمای بصری محورهای مواصلاتی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای مستمر طرح پاکسازی و زیبا‌سازی محورهای استان افزود: یکی از تاکیدات مهم استاندار البرز، ارتقای سیما و منظر راه‌ها به‌ویژه در محورهای پرتردد از جمله آزادراه تهران–کرج–قزوین است. بر همین اساس، نیروهای راهداری به صورت منظم نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری پسماندهای رها شده در طول محورهای استان اقدام می‌کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز همچنین گفت: کمیته‌ای تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه در این اداره‌کل تشکیل شده و بازدیدهای میدانی مستمر برای شناسایی نقاط آلوده و برنامه‌ریزی جهت بهبود منظر راه در دستور کار قرار دارد.

باقرجوان خاطرنشان کرد: براساس ماده ۷ قانون ایمنی راه‌های کشور، تخلیه هرگونه نخاله، زباله و مصالح ساختمانی در حاشیه راه‌ها ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی به‌عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ