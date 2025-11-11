رییس کل دادگستری آذربایجان غربی خبر داد؛
اجرای حکم اعدام سه عضو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در ارومیه
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی از اجرای حکم اعدام سه نفر از اعضای باند قاچاق مواد مخدر در ارومیه خبر داد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: این افراد از اعضای باندی بودند که در زمینه تهیه و توزیع عمده مواد مخدر در داخل کشور و همچنین انتقال آن به خارج از کشور فعالیت داشتند.
وی افزود: با همکاری ادارهکل اطلاعات استان، این باند شناسایی و متهمان پس از دستگیری و کشف حدود یک تن مواد مخدر تحویل مقامات قضایی شدند.
عتباتی ادامه داد: محاکمه متهمان در دادگاه انقلاب و با حضور وکلای تعیینی آنان برگزار شد و پس از تأیید حکم در دیوانعالی کشور، رد اعاده دادرسی و همچنین رد درخواست عفو در کمیسیونهای استانی و مرکزی، احکام صادره به مرحله اجرا درآمد.
رئیسکل دادگستری استان همچنین از ضبط دهها هزار میلیارد ریال اموال، وسایل نقلیه سبک و سنگین و املاک متعدد از این افراد به نفع دولت خبر داد.