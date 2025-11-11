اجرای حکم اعدام سه عضو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در ارومیه

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: این افراد از اعضای باندی بودند که در زمینه تهیه و توزیع عمده مواد مخدر در داخل کشور و همچنین انتقال آن به خارج از کشور فعالیت داشتند.

وی افزود: با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان، این باند شناسایی و متهمان پس از دستگیری و کشف حدود یک تن مواد مخدر تحویل مقامات قضایی شدند.

عتباتی ادامه داد: محاکمه متهمان در دادگاه انقلاب و با حضور وکلای تعیینی آنان برگزار شد و پس از تأیید حکم در دیوان‌عالی کشور، رد اعاده دادرسی و همچنین رد درخواست عفو در کمیسیون‌های استانی و مرکزی، احکام صادره به مرحله اجرا درآمد.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین از ضبط ده‌ها هزار میلیارد ریال اموال، وسایل نقلیه سبک و سنگین و املاک متعدد از این افراد به نفع دولت خبر داد.

