پنج مصدوم به دلیل برخورد پژو ۴۰۵ با گاردریل در محور شوش به اهواز
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخورد یکدستگاه پژو ۴۰۵ با گاردریل در محور شوش به اهواز که منجر به مصدومیت ۵ نفر شد، خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز سه‌شنبه در تشریح این خبر  اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۵۷ دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور شوش به اهواز، حوالی پمپ بنزین نخل طلایی با گاردریل کنار جاده برخورد کرد.  

وی افزود: در این حادثه ۵ نفر شامل ۲ مرد (۲ و ۳۲ ساله) و ۳ زن (۲، ۲۵ و ۴۲ ساله) دچار آسیب شدند. به محل حادثه یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ اعزام شد.  

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: پس از اقدامات اولیه، ۴ نفر از مصدومان به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند و یک نفر نیز در محل درمان شد.

 

