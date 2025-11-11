مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خبر داد؛
اهداء نخستین جایزه ادبی نیما به دو تن از بزرگان ادبیات معاصر ایران
مراسم پایانی نخستین دوره جایزه ادبی نیما آبان ماه جاری در زادگاه "نیما یوشیج" برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، محمد محمدی با اعلام خبر اهداء نخستین جایزه ادبی نیما به دو چهره شاخص از بزرگان ادبیات معاصر ایران، افزود: بهمنظور پاسداشت مقام ادبی "نیما یوشیج" پدر شعر معاصر ایران و بنا به درخواست جامعه و صاحبنظران شعر و ادب، ضمن راهاندازی دبیرخانه دائمی جایزه ادبی نیما در شهرستان نور، زادگاه این شاعر بزرگ مازندرانی، آیین پایانی نخستین دوره این جایزه روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه جاری ساعت ۱۵ در مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم رویان با حضور جمعی از بزرگان و فرهیختگان شعر و ادب فارسی و مقامات عالیرتبه فرهنگی کشور و استان برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: کمیته علمی این جایزه به دبیری منصور علیاصغری، پژوهشگر آثار نیما که سابقه دبیری همایشهای علمی پژوهشی نیما، زبان و شعر تبری، تا صبحدمان و چندین همایش ادبی دیگر را در کارنامه خود دارد با تشکیل جلسات متعدد تخصصی، دو تن از بزرگان ادبیات معاصر ایران را بهعنوان برگزیده نخستین دوره این رویداد مهم ادبی انتخاب کرد که در آیین پایانی نشان نفیس نیما به ایشان اهداء میشود.
رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جایزه ادبی نیما اظهار داشت: در آیین پایانی ضمن معرفی دو برگزیده این جایزه ادبی، از ۵ چهره شناختهشده که در حوزهها و بخشهای گوناگون و مرتبط با نیما یوشیج فعالیت و تولیدات فرهنگی و هنری داشتند تقدیر به عمل میآید.
گفتنی است اعضای کمیته علمی و تخصصی این دوره را دکتر داوود کیا قاسمی، دکتر لیلا مشفق، احسان مهدیان و عالین نجاتی بر عهده داشتند.