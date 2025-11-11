انسداد ١۲۴ حلقه چاه غیرمجاز در لرستان/ جلوگیری از برداشت بیش از ۹میلیون متر مکعب از ذخایر آب های زیرزمینی

به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد روز سه شنبه بیستم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران، در مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: شرکت آب منطقه‌ای لرستان از ابتدای سال جاری تا کنون، در چارچوب برنامه‌های طرح احیا و تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان، در اقدام قاطع و برنامه‌ریزی شده، با همکاری مراجع قضایی، یگانهای نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان موفق به انسداد ۱۲۴ حلقه چاه غیرمجاز شده است.

وی افزود: در این عملیات بیشترین تعداد چاه‌های مسدود شده در حوزه آبریز کارون بزرگ هستند که در این میان شهرستان بروجرد با ۳۴ حلقه و شهرستان دورود با ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز، پیشتاز این عرصه بودند. همچنین در حوزه آبریز کرخه نیز شهرستان‌های کوهدشت با ۲۵ حلقه و نورآباد با ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز، در کانون توجه و اقدام این شرکت قرار داشتند.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان با بیان پیامدهای مثبت این اقدام، خاطرنشان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با انسداد این چاه‌ها، از برداشت غیرمجاز حدود ۹ میلیون و ۷۵۳هزار مترمکعب از آب‌های زیرزمینی استان جلوگیری به عمل آمده است. این حجم آب، نقشی حیاتی در پایداری و سلامت سفره‌های آب زیرزمینی و تعادل بخشی به چرخه آب استان ایفا می‌کند.

حسن نژاد تصریح کرد: این اقدامات تنها بخشی از برنامه‌های مدون و جدی برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حفاظت از ذخایر استراتژیک آب است وشرکت آب منطقه‌ای لرستان با قاطعیت تمام، پایش و پاکسازی چاه‌های غیرمجاز را در سراسر استان ادامه خواهد داد.

وی از همکاری تمامی نهادها و هم استانی‌های گرامی که با دغدغه مندی و حس مسئولیت برای حفظ و حراست از این سرمایه ملی با شرکت آب منطقه‌ای همکاری می‌نمایند، تشکر و قدردانی کرد.

انتهای پیام/