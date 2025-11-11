خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان خبر داد؛

انسداد ١۲۴ حلقه چاه غیرمجاز در لرستان/ جلوگیری از برداشت بیش از ۹میلیون متر مکعب از ذخایر آب های زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون در اقدامی قاطعانه به منظورحفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی، ۱۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود شده است.

به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد روز سه شنبه بیستم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران، در مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: شرکت آب منطقه‌ای لرستان از ابتدای سال جاری تا کنون، در چارچوب برنامه‌های طرح احیا و تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان، در اقدام قاطع و برنامه‌ریزی شده، با همکاری مراجع قضایی، یگانهای نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان موفق به انسداد ۱۲۴ حلقه چاه غیرمجاز شده است. 

وی افزود: در این عملیات بیشترین تعداد چاه‌های مسدود شده در حوزه آبریز کارون بزرگ هستند که در این میان شهرستان بروجرد با ۳۴ حلقه و شهرستان دورود با ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز، پیشتاز این عرصه بودند. همچنین در حوزه آبریز کرخه نیز شهرستان‌های کوهدشت با ۲۵ حلقه و نورآباد با ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز، در کانون توجه و اقدام این شرکت قرار داشتند. 

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان با بیان پیامدهای مثبت این اقدام، خاطرنشان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با انسداد این چاه‌ها، از برداشت غیرمجاز حدود ۹ میلیون و ۷۵۳هزار مترمکعب از آب‌های زیرزمینی استان جلوگیری به عمل آمده است. این حجم آب، نقشی حیاتی در پایداری و سلامت سفره‌های آب زیرزمینی و تعادل بخشی به چرخه آب استان ایفا می‌کند. 

حسن نژاد تصریح کرد: این اقدامات تنها بخشی از برنامه‌های مدون و جدی برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حفاظت از ذخایر استراتژیک آب است وشرکت آب منطقه‌ای لرستان با قاطعیت تمام، پایش و پاکسازی چاه‌های غیرمجاز را در سراسر استان ادامه خواهد داد. 

وی از همکاری تمامی نهادها و هم استانی‌های گرامی که با دغدغه مندی و حس مسئولیت برای حفظ و حراست از این سرمایه ملی با شرکت آب منطقه‌ای همکاری می‌نمایند، تشکر و قدردانی کرد.

