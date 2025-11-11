مرگ «ونداد» در الیمالات
رئیس اداره محیط زیست شهرستان نور از تلف شدن یک ببر به نام «ونداد» در مجموعه سافاری الیمالات خبر داد و گفت: بررسی علت مرگ این حیوان در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، قهرمان اسماعیلی شامگاه دوشنبه در نشست شورای حفاظت محیط زیست مازندران در نور با اشاره به انتشار فیلمی از وضعیت نامناسب جسمی این ببر در فضای مجازی، اظهار کرد: امروز با انتشار فیلم در فضای مجازی و مطلع شدن وضعیت ببر در مجموعه حیات وحش الیمالات بلافاصله به مجموعه الیمالات مراجعه کردیم که متأسفانه این حیوان تلف شده بود.
وی افزود: بلافاصله هماهنگیهای لازم با پزشک معتمد و مجموعه دامپزشکی شهرستان انجام شد و بررسیهای لازم از جمله کالبدشکافی در حال انجام است.
اسماعیلی با اعلام اینکه اخبار تکمیلی و علت تلف شدن به اطلاع عموم خواهد رسید، توضیح داد: چند ببر در سافاری الیمالات نگهداری میشوند؛ این ببر سابقه بیماری گوارشی داشت که تحت درمان قرار گرفته و وضعیتاش بهبود یافته بود، اما متأسفانه از دیروز حال او مجدداً رو به وخامت گذاشت و امروز حوالی ساعت ۱۳ اعلام شد که تلف شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پزشک معتمد سازمان حفاظت محیطزیست، نماینده دامپزشکی و پزشک مجموعه الیمالات در حال انجام کالبدشکافی و نمونهبرداری هستند تا پس از آنالیز نمونهها، علت دقیق مرگ مشخص شود.
مجموعه گردشگری الیمالات که در ۲ سال گذشته به دلیل برخی حاشیههای محیط زیستی و قطع درختان در محوطه پیرامونی این مجموعه حاشیهساز شده بود، دارای محوطهای برای نگهداری از حیوانات وحشی از جمله شیر و ببر است که در قالب یک سافاری پارک ایجاد شده و گردشگران در ازای پرداخت هزینه و با خودروهای ایمنسازی شده مجاز به حضور در این محدوده و تماشای این حیوانات میشوند. ایجاد این سافاری پارک از همان ابتدا مورد انتقاد دوستداران حیات وحش و محیط زیست قرار گرفته بود و اکنون با تلف شدن این ببر در کنار ۲ شیر که ماههای قبل تلف شده بودند، به نظر میرسد انتقادهای دغدغهمندان چندان بیراه نبود.