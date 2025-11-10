خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش سوزی در بخش فین بندرعباس باعث سوختن ۸۰۰ نخل شد

آتش سوزی در بخش فین بندرعباس باعث سوختن ۸۰۰ نخل شد
کد خبر : 1712328
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مهار کامل حریق نخیلات در روستای قطب‌آباد بخش فین بندرعباس خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه حدود ۸۰۰ اصله درخت نخل در آتش سوخت.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسن زاده شامگاه دوشنبه در تشریح جزئیات آتش سوزی در نخلستان‌های روستای قطب آباد بخش فین اظهار کرد: این آتش سوزی از ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه آغاز شد و بلافاصله نیروهای آتش نشانی به منطقه اعزام و عملیات اطفا آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه توسط مراجع مربوطه بررسی و پیگیری خواهد شد، افزود: با تلاش چند ساعته حدود ۲۰ آتش نشان، مشارکت فوق العاده جوامع محلی و حضور در صحنه بخشدار فین این حریق ساعاتی قبل مهار شد.

حسن زاده با قدردانی از همه عوامل دخیل در اطفای حریق از جمله آتش نشانی بندرعباس، آتش‌نشانی شرکت نفت و فرمانداری بندرعباس عنوان کرد: برابر گزارش اولیه بخشدار بخش فین بر اثر این حادثه حدود ۸۰۰ اصله درخت نخل در آتش سوخت که میزان خسارات توسط کارشناسان جهادکشاورزی برآورد می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ