آتش سوزی در بخش فین بندرعباس باعث سوختن ۸۰۰ نخل شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مهار کامل حریق نخیلات در روستای قطبآباد بخش فین بندرعباس خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه حدود ۸۰۰ اصله درخت نخل در آتش سوخت.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسن زاده شامگاه دوشنبه در تشریح جزئیات آتش سوزی در نخلستانهای روستای قطب آباد بخش فین اظهار کرد: این آتش سوزی از ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه آغاز شد و بلافاصله نیروهای آتش نشانی به منطقه اعزام و عملیات اطفا آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه علت حادثه توسط مراجع مربوطه بررسی و پیگیری خواهد شد، افزود: با تلاش چند ساعته حدود ۲۰ آتش نشان، مشارکت فوق العاده جوامع محلی و حضور در صحنه بخشدار فین این حریق ساعاتی قبل مهار شد.
حسن زاده با قدردانی از همه عوامل دخیل در اطفای حریق از جمله آتش نشانی بندرعباس، آتشنشانی شرکت نفت و فرمانداری بندرعباس عنوان کرد: برابر گزارش اولیه بخشدار بخش فین بر اثر این حادثه حدود ۸۰۰ اصله درخت نخل در آتش سوخت که میزان خسارات توسط کارشناسان جهادکشاورزی برآورد میشود.