لزوم ایجاد مرکز تحقیقات بازار و محصولات صادراتی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی عصر امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان قزوین با اشاره به شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی در استان گفت: همکاری بسیار خوبی بین اتاق بازرگانی، اداره صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی در حال انجام است تا به اهداف تعیین‌شده در زمینه صادرات برسیم.

وی محور اصلی دیپلماسی اقتصادی استان را «توسعه صادرات با محوریت اتاق بازرگانی قزوین» دانست و اضافه کرد: راه‌اندازی «خانه صادرات» در قزوین که چند روز پیش اتفاق افتاد، به عنوان اقدامی اثرگذار در این مسیر تلقی می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار قزوین از اعزام تیم تجاری استان به تاجیکستان در پایان هفته جاری خبر داد و گفت: گزارش جامعی توسط دبیرخانه و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی برای این سفر تهیه شده تا با برنامه‌ریزی دقیق حاضر شویم.

صفی‌خانی تاجیکستان را بازار مناسبی دانست و افزود: این کشور می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و سایر کشورها، برای صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی قزوین مورد توجه قرار گیرد. تهیه بانک اطلاعاتی از نیازهای تاجیکستان برای شناسایی شرکای تجاری ضروری است.

وی گفت: برپایی نمایشگاه‌های هدفمند، امضای موافقت‌نامه‌های همکاری با استان‌ها و کشورهای مرزی، راه‌اندازی پایانه صادراتی، ایجاد شبکه تجاری در کشورهای هدف، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برندسازی و ایجاد نشان کیفیت در دستور کار قرار دارد.

معاون استاندار قزوین بر لزوم ایجاد مرکز تحقیقات بازار و محصولات صادراتی به عنوان محور برنامه‌ریزی تأکید و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی مدون، بازرگانان می‌توانند محصولات متنوعی را به دیگر کشورها صادر کنند. ما مصمم هستیم با مطالعه علمی بازارهای هدف، از طریق دیپلماسی اقتصادی پیش برویم.

صفی‌خانی موفقیت در دیپلماسی اقتصادی را متکی بر هم‌افزایی و همکاری همه جانبه دانست و اضافه کرد: به منظور استفاده از ایده‌های صاحب‌نظران و دستیابی به توسعه صادرات و کیفی‌سازی محصولات، جلسات دیپلماسی اقتصادی هر هفته روزهای شنبه به صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تهیه اطلس از این بازارها ادامه داد: لازم است برای هر محصول، بازارهای قابل هدف و افراد مؤثر در آن کشورها شناسایی شوند تا آینده خوبی برای صادرات استان رقم بخورد و قزوین با ارتقای صادرات خود به قطب صادراتی تبدیل شود.

